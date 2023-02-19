Вбив сина через необережність: на Чернігівщині батько отримав умовний термін

На Чернігівщині батько вбив свого 7-річного сина. Чоловік отримав умовний термін.

Відповідний вирок виніс Прилуцький міськрайонний суд 13 лютого. Підсудного визнали винним у вбивстві з необережності.

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Чоловікові обрали покарання за вбивство сина

На Чернігівщині 3 червня 25-річний чоловік через невдоволення поведінкою сина штовхнув дитину у спину. Хлопчик утратив рівновагу та вдарився животом об бильце крісла. Через кілька днів він помер вдома від ускладнення перитоніту.

Батька визнали винним у вбивстві через необережність та призначили йому 4 роки позбавлення волі. Проте підсудного звільнили від відбування покарання, встановивши натомість 3 роки іспитового терміну.

Якщо засуджений протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов'язки, – мовиться в рішенні суду.

Пом'якшеними обставини суд визнав щире каяття обвинуваченого та активне сприяння розкриттю справи.

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У США матір застрелила сина

У Міннесоті 28-річна Джулісса Талер після сварки із сином холоднокровно його вбила. Жінка вистрелила у 6-річного хлопчика через те, що той не хотів спати.

Джулісса вивела хлопчика з дому, взявши із собою рушницю, посадила його в машину, відвезла до автостоянки в регіональному парку озера Міннетонка та дев'ять разів вистрілила.

Через кілька хвилин після повідомлення, що хтось керує автомобілем із розбитим вікном і спущеним колесом, жінку зупинили правоохоронці. Вони помітили великий кульовий отвір на закривавленому автокріслі, а в багажнику знайшли тіло хлопчика.

Поліцейські з'ясували, що до вбивства Джулісса шукала в інтернеті інформацію про те, як зарядити дробовик, які є виплати страхування життя у випадку смерті дитини й скільки крові може втратити шестирічна людина. Тепер їй загрожує довічне ув'язнення без умовно-дострокового звільнення.