На Київщині внаслідок вибуху гранати загинув чоловік: у поліції розповіли деталі

18 вересня 2023, 15:58
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Джерело:

Поліція Київщини

На Київщині, у селі Гнідин, унаслідок вибуху гранати загинув чоловік, його брат отримав поранення. Наразі обставини трагедії встановлюють.

Спершу інформацію про інцидент поширили телеграм-канали, згодом підтвердили у пресслужбі Київщини. Зазначають, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження. 

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Зазначають, що чоловіка буквально розірвало на шматки.


У Київській області чоловік підірвав себе гранатою / Фото з фейсбуку поліції Київщини 

Попередньо було встановлено, що внаслідок детонації вибухового предмета 33-річний чоловік загинув на місці, а його 28-річного брата з отриманими осколковими пораненнями кінцівок та обличчя доправлено до лікарні,
– розповіли правоохоронці.


На місці інциденту знайшли гранату / Фото з фейсбуку поліції Київської області 

Наразі в поліції з'ясовують обставини трагедії / Фото з фейсбуку поліції Київщини 

Що відомо про причини трагедії 

У поліції розповіли, що причиною вибуху стало необережне поводження ймовірно з бойовим припасом, в результаті чого відбулась детонація.
На місці події правоохоронці виявили ручну осколочну гранату наступального типу РГН з вкрученим підривачем типу УДЗ.

Наразі працівники Бориспільського управління поліції Київщини проводять досудове розслідування.

Автор: Анастасія Лукашевська