В Киевской области в результате взрыва гранаты погиб мужчина: в полиции рассказали детали

В Киевской области, в селе Гнедин, в результате взрыва гранаты погиб мужчина, его брат получил ранения. Пока обстоятельства трагедии устанавливают.

Сначала информацию об инциденте распространили телеграмм-каналы, затем подтвердили в пресс-службе Киевщины. Отмечают, что по данному факту возбуждено уголовное производство.

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Отмечают, что мужчину буквально разорвало в клочья.



В Киевской области мужчина взорвал себя гранатой / Фото из фейсбука полиции Киевщины

Предварительно было установлено, что в результате детонации взрывного предмета 33-летний мужчина погиб на месте, а его 28-летний брат с полученными осколочными ранениями конечностей и лицо доставлен в больницу,

– рассказали правоохранители.



На месте инцидента нашли гранату / Фото из фейсбука полиции Киевской области

В полиции выясняют обстоятельства трагедии / Фото из фейсбука полиции Киевщины

Что известно о причинах трагедии

В полиции рассказали, что причиной взрыва стало неосторожное обращение, вероятно, с боевым припасом, в результате чего произошла детонация.

На месте происшествия правоохранители обнаружили ручную осколочную гранату наступательного типа РГН с вкрученным взрывателем типа УДО.

Работники Бориспольского управления полиции Киевщины проводят досудебное расследование.