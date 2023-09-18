Сначала информацию об инциденте распространили телеграмм-каналы, затем подтвердили в пресс-службе Киевщины. Отмечают, что по данному факту возбуждено уголовное производство.
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Отмечают, что мужчину буквально разорвало в клочья.
В Киевской области мужчина взорвал себя гранатой / Фото из фейсбука полиции Киевщины
Предварительно было установлено, что в результате детонации взрывного предмета 33-летний мужчина погиб на месте, а его 28-летний брат с полученными осколочными ранениями конечностей и лицо доставлен в больницу,
– рассказали правоохранители.
На месте инцидента нашли гранату / Фото из фейсбука полиции Киевской области
В полиции выясняют обстоятельства трагедии / Фото из фейсбука полиции Киевщины
Что известно о причинах трагедии
В полиции рассказали, что причиной взрыва стало неосторожное обращение, вероятно, с боевым припасом, в результате чего произошла детонация.
На месте происшествия правоохранители обнаружили ручную осколочную гранату наступательного типа РГН с вкрученным взрывателем типа УДО.
Работники Бориспольского управления полиции Киевщины проводят досудебное расследование.