Спершу інформацію про інцидент поширили телеграм-канали, згодом підтвердили у пресслужбі Київщини. Зазначають, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження.
Дивіться також На Житомирській трасі поблизу Києва сталася моторошна ДТП: на місці багато швидких та поліції
Зазначають, що чоловіка буквально розірвало на шматки.
У Київській області чоловік підірвав себе гранатою / Фото з фейсбуку поліції Київщини
Попередньо було встановлено, що внаслідок детонації вибухового предмета 33-річний чоловік загинув на місці, а його 28-річного брата з отриманими осколковими пораненнями кінцівок та обличчя доправлено до лікарні,
– розповіли правоохоронці.
На місці інциденту знайшли гранату / Фото з фейсбуку поліції Київської області
Наразі в поліції з'ясовують обставини трагедії / Фото з фейсбуку поліції Київщини
Що відомо про причини трагедії
У поліції розповіли, що причиною вибуху стало необережне поводження ймовірно з бойовим припасом, в результаті чого відбулась детонація.
На місці події правоохоронці виявили ручну осколочну гранату наступального типу РГН з вкрученим підривачем типу УДЗ.
Наразі працівники Бориспільського управління поліції Київщини проводять досудове розслідування.