Спершу інформацію про інцидент поширили телеграм-канали, згодом підтвердили у пресслужбі Київщини. Зазначають, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Дивіться також На Житомирській трасі поблизу Києва сталася моторошна ДТП: на місці багато швидких та поліції

Зазначають, що чоловіка буквально розірвало на шматки.



У Київській області чоловік підірвав себе гранатою / Фото з фейсбуку поліції Київщини

Попередньо було встановлено, що внаслідок детонації вибухового предмета 33-річний чоловік загинув на місці, а його 28-річного брата з отриманими осколковими пораненнями кінцівок та обличчя доправлено до лікарні,

– розповіли правоохоронці.



На місці інциденту знайшли гранату / Фото з фейсбуку поліції Київської області

Наразі в поліції з'ясовують обставини трагедії / Фото з фейсбуку поліції Київщини

Що відомо про причини трагедії

У поліції розповіли, що причиною вибуху стало необережне поводження ймовірно з бойовим припасом, в результаті чого відбулась детонація.

На місці події правоохоронці виявили ручну осколочну гранату наступального типу РГН з вкрученим підривачем типу УДЗ.

Наразі працівники Бориспільського управління поліції Київщини проводять досудове розслідування.