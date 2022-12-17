Чоловіки з якими хворобами не підлягають мобілізації у воєнний час

Військовозобов'язані чоловіки не підлягають мобілізації, якщо мають низку захворювань. Зокрема, мовиться про тимчасове чи довічне звільнення від служби в армії, залежно від хвороби.

Відповідний перелік визначає наказ про затвердження положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, інформує 24 канал. Там чітко вказано, що під мобілізацію не підлягають люди з важкими патологіями.

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Кого не мобілізують під час воєнного стану

Згідно з наказом, під мобілізацію не підпадають військовозобов'язані, які мають:

ВІЛ-інфекцію – якщо вона супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами чи злоякісними пухлинами або іншими уточненими захворюваннями;

– якщо вона супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами чи злоякісними пухлинами або іншими уточненими захворюваннями; психічні та поведінкові розлади – наприклад, різко виражені види деменції, розумову відсталість;

– наприклад, різко виражені види деменції, розумову відсталість; хвороби нервової системи – наприклад, при епілепсії, енцефаліті, хворобі Паркінсона, менінгіті, міопатії, люмбаго, розсіяному склерозі, церебральній формі паралічу;

– наприклад, при епілепсії, енцефаліті, хворобі Паркінсона, менінгіті, міопатії, люмбаго, розсіяному склерозі, церебральній формі паралічу; гепатит – мовиться про важку форму вірусних гепатитів, що погано лікуються та порушують роботу органів і систем;

– мовиться про важку форму вірусних гепатитів, що погано лікуються та порушують роботу органів і систем; хвороби системи кровообігу , якщо мовиться про важкі форми. Зокрема такі, що швидко прогресують зі значними порушеннями функцій;

, якщо мовиться про важкі форми. Зокрема такі, що швидко прогресують зі значними порушеннями функцій; онкологічні хвороби – якщо людині встановили невиліковний діагноз;

– якщо людині встановили невиліковний діагноз; захворювання кісток – мовиться про виражену деформацію або дефекти пальців кисті, стоп, важку форму плоскостопості, фібробластичні патології з порушенням рухової активності;

– мовиться про виражену деформацію або дефекти пальців кисті, стоп, важку форму плоскостопості, фібробластичні патології з порушенням рухової активності; хвороби травної системи – мовиться про щелепно-лицьові аномалії (за винятком уроджених), аномалії прикусу, що супроводжуються порушенням дихання, нюху, а також ковтальної, мовленнєвої та жувальної функції;

– мовиться про щелепно-лицьові аномалії (за винятком уроджених), аномалії прикусу, що супроводжуються порушенням дихання, нюху, а також ковтальної, мовленнєвої та жувальної функції; захворювання дихальної системи – хронічну форму бронхіту та пневмонії, ХОЗЛ або важку форму бронхіальної астми. А також при озені та інших хворобах;

– хронічну форму бронхіту та пневмонії, ХОЗЛ або важку форму бронхіальної астми. А також при озені та інших хворобах; патології сечостатевої системи – наприклад, гострий пієліт, хронічний первинний пієлонефрит, тяжкий нефротичний синдром, нефропатії, ниркову недостатність, гідронефроз.

Також не мобілізують військовозобов'язаних людей, які мають суттєві проблеми з зором чи слухом. Зокрема, мовиться про:

різко виражені хвороби з прогресуючим зниженням зору або частими загостреннями на обох очах. Наприклад, якщо є відшарування та розрив сітківки на обох очах;

стійку повну глухоту на обидва вуха або глухонімоту.

Зовсім непридатними до служби в армії навіть у воєнний час з виключенням з обліку є люди з активним туберкульозом з виділенням мікобактерій та за наявності розпаду легеневої тканини.

Також не заберуть в армію навіть під час війни військовозобов'язаних з хворобами серця: гіпертонічною хворобою 3 стадії, із серцевою недостатністю 2-Б – 3 стадії та іншими важкими недугами.

Окрім цього, варто зауважити, що залежно від хвороби, особи можуть бути:

непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;

непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час;

тимчасово непридатними та потребувати лікування, звільнення чи відпустки. Детальніше про це читайте за посиланням.

Мобілізація у воєнний час: коротко