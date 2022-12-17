Чоловіки з якими хворобами не підлягають мобілізації у воєнний час
Військовозобов'язані чоловіки не підлягають мобілізації, якщо мають низку захворювань. Зокрема, мовиться про тимчасове чи довічне звільнення від служби в армії, залежно від хвороби.
Відповідний перелік визначає наказ про затвердження положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, інформує 24 канал. Там чітко вказано, що під мобілізацію не підлягають люди з важкими патологіями.
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Кого не мобілізують під час воєнного стану
Згідно з наказом, під мобілізацію не підпадають військовозобов'язані, які мають:
- ВІЛ-інфекцію – якщо вона супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами чи злоякісними пухлинами або іншими уточненими захворюваннями;
- психічні та поведінкові розлади – наприклад, різко виражені види деменції, розумову відсталість;
- хвороби нервової системи – наприклад, при епілепсії, енцефаліті, хворобі Паркінсона, менінгіті, міопатії, люмбаго, розсіяному склерозі, церебральній формі паралічу;
- гепатит – мовиться про важку форму вірусних гепатитів, що погано лікуються та порушують роботу органів і систем;
- хвороби системи кровообігу, якщо мовиться про важкі форми. Зокрема такі, що швидко прогресують зі значними порушеннями функцій;
- онкологічні хвороби – якщо людині встановили невиліковний діагноз;
- захворювання кісток – мовиться про виражену деформацію або дефекти пальців кисті, стоп, важку форму плоскостопості, фібробластичні патології з порушенням рухової активності;
- хвороби травної системи – мовиться про щелепно-лицьові аномалії (за винятком уроджених), аномалії прикусу, що супроводжуються порушенням дихання, нюху, а також ковтальної, мовленнєвої та жувальної функції;
- захворювання дихальної системи – хронічну форму бронхіту та пневмонії, ХОЗЛ або важку форму бронхіальної астми. А також при озені та інших хворобах;
- патології сечостатевої системи – наприклад, гострий пієліт, хронічний первинний пієлонефрит, тяжкий нефротичний синдром, нефропатії, ниркову недостатність, гідронефроз.
Також не мобілізують військовозобов'язаних людей, які мають суттєві проблеми з зором чи слухом. Зокрема, мовиться про:
- різко виражені хвороби з прогресуючим зниженням зору або частими загостреннями на обох очах. Наприклад, якщо є відшарування та розрив сітківки на обох очах;
- стійку повну глухоту на обидва вуха або глухонімоту.
Зовсім непридатними до служби в армії навіть у воєнний час з виключенням з обліку є люди з активним туберкульозом з виділенням мікобактерій та за наявності розпаду легеневої тканини.
Також не заберуть в армію навіть під час війни військовозобов'язаних з хворобами серця: гіпертонічною хворобою 3 стадії, із серцевою недостатністю 2-Б – 3 стадії та іншими важкими недугами.
Окрім цього, варто зауважити, що залежно від хвороби, особи можуть бути:
- непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;
- непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час;
- тимчасово непридатними та потребувати лікування, звільнення чи відпустки. Детальніше про це читайте за посиланням.
Мобілізація у воєнний час: коротко
- Мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжили до 19 лютого 2023 року. Під неї підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років.
- Однак не мобілізовують студентів денної форми навчання, якщо вони самі цього не захочуть. Також під призов не підлягають особи, які мають бронювання. Зокрема такі, які працюють в державних органах, органах місцевого самоврядування та органах державної влади або деякі підприємці.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснювала, продовження загальної мобілізації у 2023 році спрогнозувати складно. Все залежить від ходу війни. Та нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що ЗСУ не потрібні ще сотні тисяч мобілізованих.