Чоловіки з якими хворобами не підлягають мобілізації у воєнний час

17 грудня 2022, 13:38
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Військовозобов'язані чоловіки не підлягають мобілізації, якщо мають низку захворювань. Зокрема, мовиться про тимчасове чи довічне звільнення від служби в армії, залежно від хвороби.

Відповідний перелік визначає наказ про затвердження положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, інформує 24 канал. Там чітко вказано, що під мобілізацію не підлягають люди з важкими патологіями. 

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Кого не мобілізують під час воєнного стану

Згідно з наказом, під мобілізацію не підпадають військовозобов'язані, які мають:

  • ВІЛ-інфекцію – якщо вона супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами чи злоякісними пухлинами або іншими уточненими захворюваннями;
  • психічні та поведінкові розлади – наприклад, різко виражені види деменції, розумову відсталість;
  • хвороби нервової системи – наприклад, при епілепсії, енцефаліті, хворобі Паркінсона, менінгіті, міопатії, люмбаго, розсіяному склерозі, церебральній формі паралічу;
  • гепатит – мовиться про важку форму вірусних гепатитів, що погано лікуються та порушують роботу органів і систем;
  • хвороби системи кровообігу, якщо мовиться про важкі форми. Зокрема такі, що швидко прогресують зі значними порушеннями функцій;
  • онкологічні хвороби – якщо людині встановили невиліковний діагноз;
  • захворювання кісток – мовиться про виражену деформацію або дефекти пальців кисті, стоп, важку форму плоскостопості, фібробластичні патології з порушенням рухової активності;
  • хвороби травної системи – мовиться про щелепно-лицьові аномалії (за винятком уроджених), аномалії прикусу, що супроводжуються порушенням дихання, нюху, а також ковтальної, мовленнєвої та жувальної функції;
  • захворювання дихальної системи – хронічну форму бронхіту та пневмонії, ХОЗЛ або важку форму бронхіальної астми. А також при озені та інших хворобах;
  • патології сечостатевої системи – наприклад, гострий пієліт, хронічний первинний пієлонефрит, тяжкий нефротичний синдром, нефропатії, ниркову недостатність, гідронефроз. 

Також не мобілізують військовозобов'язаних людей, які мають суттєві проблеми з зором чи слухом. Зокрема, мовиться про:

  • різко виражені хвороби з прогресуючим зниженням зору або частими загостреннями на обох очах. Наприклад, якщо є відшарування та розрив сітківки на обох очах;
  • стійку повну глухоту на обидва вуха або глухонімоту. 

Зовсім непридатними до служби в армії навіть у воєнний час з виключенням з обліку є люди з активним туберкульозом з виділенням мікобактерій та за наявності розпаду легеневої тканини. 

Також не заберуть в армію навіть під час війни військовозобов'язаних з хворобами серця: гіпертонічною хворобою 3 стадії, із серцевою недостатністю 2-Б – 3 стадії та іншими важкими недугами. 

Окрім цього, варто зауважити, що залежно від хвороби, особи можуть бути:

  • непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;
  • непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час;
  • тимчасово непридатними та потребувати лікування, звільнення чи відпустки. Детальніше про це читайте за посиланням

Мобілізація у воєнний час: коротко

  • Мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжили до 19 лютого 2023 року. Під неї підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. 
  • Однак не мобілізовують студентів денної форми навчання, якщо вони самі цього не захочуть. Також під призов не підлягають особи, які мають бронювання. Зокрема такі, які працюють в державних органах, органах місцевого самоврядування та органах державної влади або деякі підприємці. 
  • Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснювала, продовження загальної мобілізації у 2023 році спрогнозувати складно. Все залежить від ходу війни. Та нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що ЗСУ не потрібні ще сотні тисяч мобілізованих
Автор: Діана Квасневська