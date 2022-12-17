Мужчины с какими болезнями не подлежат мобилизации в военное время

Военнообязанные мужчины не подлежат мобилизации, если у них есть ряд заболеваний. В частности, говорится о временном или пожизненном освобождении от службы в армии в зависимости от болезни.

Соответствующий список определяет приказ об утверждении положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, информирует 24 канал. Там ясно указано, что под мобилизацию не подлежат люди с тяжелыми патологиями.

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Кого не мобилизуют во время военного положения

Согласно приказу, под мобилизацию не подпадают военнообязанные, имеющие:

Вич-инфекцию – если она сопровождается инфекционными, паразитарными болезнями или злокачественными опухолями или другими уточненными заболеваниями;

– если она сопровождается инфекционными, паразитарными болезнями или злокачественными опухолями или другими уточненными заболеваниями; психические и поведенческие расстройства – например, резко выраженные виды деменции, умственную отсталость;

– например, резко выраженные виды деменции, умственную отсталость; болезни нервной системы – например, при эпилепсии, энцефалите, болезни Паркинсона, менингите, миопатии, люмбаго, рассеянном склерозе, церебральной форме паралича;

– например, при эпилепсии, энцефалите, болезни Паркинсона, менингите, миопатии, люмбаго, рассеянном склерозе, церебральной форме паралича; гепатит – говорится о тяжелой форме вирусных гепатитов, которые плохо лечатся и нарушают работу органов и систем;

– говорится о тяжелой форме вирусных гепатитов, которые плохо лечатся и нарушают работу органов и систем; болезни системы кровообращения , если речь идет о тяжелых формах. В частности, быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций;

, если речь идет о тяжелых формах. В частности, быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций; онкологические болезни – если человеку установили неизлечимый диагноз;

– если человеку установили неизлечимый диагноз; заболевание костей – говорится о выраженной деформации или дефектах пальцев кисти, стоп, тяжелой форме плоскостопия, фибробластические патологии с нарушением двигательной активности;

– говорится о выраженной деформации или дефектах пальцев кисти, стоп, тяжелой форме плоскостопия, фибробластические патологии с нарушением двигательной активности; болезни пищеварительной системы – говорится о челюстно-лицевых аномалиях (за исключением врожденных), аномалии прикуса, сопровождающиеся нарушением дыхания, обоняния, а также глотательной, речевой и жевательной функции;

– говорится о челюстно-лицевых аномалиях (за исключением врожденных), аномалии прикуса, сопровождающиеся нарушением дыхания, обоняния, а также глотательной, речевой и жевательной функции; заболевание дыхательной системы – хроническую форму бронхита и пневмонии, ХОБЛ или тяжелую форму бронхиальной астмы. А также при озене и других болезнях;

– хроническую форму бронхита и пневмонии, ХОБЛ или тяжелую форму бронхиальной астмы. А также при озене и других болезнях; патологии мочеполовой системы – например, острый пиелит, хронический первичный пиелонефрит, тяжелый нефротический синдром, нефропатия, почечная недостаточность, гидронефроз.

Также не мобилизуют военнообязанных людей, имеющих существенные проблемы со зрением или слухом. В частности, говорится о:

резко выраженные болезни с прогрессирующим понижением зрения или частыми обострениями на обоих глазах. Например, если есть отслойка и разрыв сетчатки на обоих глазах;

стойкую полную глухоту на оба уха или глухонемоту.

Совершенно непригодными к службе в армии даже в военное время с исключением из учета есть люди из активным туберкулезом с выделением микобактерий и при наличии распада легочной ткани.

Также не заберут в армию даже во время войны военнообязанных с болезнями сердца: гипертонической болезнью 3 стадии, с сердечной недостаточностью 2-Б – 3 стадии и другими тяжелыми недугами.

Кроме этого, в зависимости от болезни лица могут быть:

непригодными к военной службе в мирное время, ограниченно пригодными в военное время;

временно непригодными и нуждаться в лечении, увольнении или отпуске.

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Мобилизация в военное время: коротко