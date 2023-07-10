Чому Ігоря Гуменюка не відпустили воювати на фронт

Ігор Гуменюк 8 років провів у неволі, однак вироку у справі не отримав. Під час повномасштабної війни підозрюваний активно просився на фронт, та його не відпустили.

Шанс для інших, але не для Гуменюка

Гуменюк був учасником Революції Гідності та понад рік воював на фронті. Побратими називали його хорошим воїном, який виконував завдання на найнебезпечніших ділянках фронту.

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Коли Росія відкрито напала на Україну у 2022 році, наша влада дозволила долучитися до Збройних Сил засудженим громадянам, які мають бойовий досвід. Гуменюк неодноразово просив, щоб його відпустили на війну, однак отримав відмову.

Наприклад, Сергій Крайняк, який є другим підозрюваним у справі, вже давно воює на передовій та навіть має нагороди. Його відпустили із СІЗО під домашній арешт, а потім запобіжний захід не продовжили. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Крайняк пішов воювати.

І Крайняк, і Гуменюк зверталися до Європейського суду з прав людини з приводу тривалого тримання під вартою. Крайняк справу виграв.

Військовий Євген Карась розповідав, що Гуменюк просився у штурмові загони, де дуже високий рівень смертності. Однак його все одно не відпустили.

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Що відомо про справу Гуменюка