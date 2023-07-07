Державне бюро розслідувань вивчає причини та обставини, що призвели до вибухів у Шевченківському райсуді. Зокрема, з'ясовують, яким чином туди потрапила вибухівка.
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Для швидкого і неупередженого з'ясування всіх обставин вже долучили кращих слідчих, зазначають у ДБР.
Розслідуватиметься, яким чином до суду потрапила вибухівка, хто сприяв замаху на правоохоронців, а також якість виконання конвоєм Нацгвардії та службовими особами київського СІЗО своїх функціональних обов'язків,
– наголосили правоохоронці.
Додали, що розслідування проводять за статтями:
- "Замах на кримінальне правопорушення";
- "Види співучасників";
- "Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця";
- "Бездіяльність військової влади";
- "Службова недбалість".
Що знайшли у камері Гуменюка
- У камері СІЗО, де раніше перебував Ігор Гуменюк, вже провели обшук з метою пошуку компонентів та (або) елементів вибухівки.
- Вилучили флакончики з лікарськими засобами, частини електричних дротів, миючий засіб, коробку з чаєм тощо. Ці речі відправлять на експертизу.
- У слідчому ізоляторі вже призначили службове розслідування.