Державне бюро розслідувань вивчає причини та обставини, що призвели до вибухів у Шевченківському райсуді. Зокрема, з'ясовують, яким чином туди потрапила вибухівка.

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Для швидкого і неупередженого з'ясування всіх обставин вже долучили кращих слідчих, зазначають у ДБР.

Розслідуватиметься, яким чином до суду потрапила вибухівка, хто сприяв замаху на правоохоронців, а також якість виконання конвоєм Нацгвардії та службовими особами київського СІЗО своїх функціональних обов'язків,

– наголосили правоохоронці.

Додали, що розслідування проводять за статтями:

"Замах на кримінальне правопорушення";

"Види співучасників";

"Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця";

"Бездіяльність військової влади";

"Службова недбалість".

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