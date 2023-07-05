Найімовірніше мовиться про Ігоря Гуменюка. Він 31 серпня 2015 року вчинив теракт під Верховною Радою.

До теми Вибух у Шевченківському суді: постраждали двоє поліцейських, чи є жертви

Чоловік, що влаштував вибухи, загинув

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що правопорушник, який влаштував вибухи у Шевченківському суді, загинув на місці події.

За попередньою інформацією, підірвав себе. Під час штурму приміщення поранені двоє бійців КОРДу. Їхні життя врятували щити, з якими рухалися спецпризначенці,

– зазначив міністр.