Речь идет об Игоре Гуменюке. Он 31 августа 2015 совершил теракт под Верховной Радой.
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Мужчина, устроивший взрыв, погиб
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что правонарушитель, устроивший взрывы в Шевченковском суде, погиб на месте происшествия.
По предварительной информации, взорвал себя. Во время штурма помещения ранены двое бойцов КОРДа. Их жизнь спасли щиты, с которыми двигались спецназовцы,
– отметил министр.
Во время брифинга он также рассказал, что Гуменюка 5 июля привезли на заседание суда. Его подозревают в совершении тяжкого преступления под Верховной Радой.
Заседание длилось 2 часа. Затем обвиняемый закрылся в туалете и бросил первую взрывчатку.
"Господин Гуменюк сначала закрылся в туалете, приоткрыл дверь и выбросил по караулу взрывное устройство", – сказал министр.
В общей сложности таких взрывов было 2. После этого Гуменюк пытался покинуть зал суда.
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Взрывы в здании Шевченковского суда: коротко
- Около 18:00 сетью начала распространяться информация о взрывах в здании Шевченковского райсуда. Впоследствии ее подтвердили и в правоохранительных органах.
- В сети также появилось видео с места происшествия, на котором были слышны выстрелы.
- В КМВА сообщали, что взрывные устройства были взорваны в уборной. По информации СМИ, обвиняемый бросил 3 гранаты.
- Виновник – Игорь Гуменюк, обвиняемый в теракте под Верховной Радой в 2015 году. Следствие утверждает, что он бросил боевую гранату в толпу, в результате чего погибли четверо нацгвардейцев, а еще более 140 человек получили ранения.
- Следствие по делу Гуменюка длится уже более 7 лет. Однако за это время ему до сих пор не вынесли приговор.
- 5 июля ему должны были продлить меру пресечения. До этого обвиняемый находился в СИЗО.