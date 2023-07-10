Почему Игоря Гуменюка не отпустили воевать на фронт

Игорь Гуменюк 8 лет провел в неволе, однако приговор по делу не получил. Во время полномасштабной войны подозреваемый активно просился на фронт, но его не отпустили.

Шанс для других, но не для Гуменюка

Гуменюк был участником Революции Достоинства и больше года воевал на фронте. Собратья называли его хорошим воином, выполнявшим задания на самых опасных участках фронта.

К теме Взрыв в киевском суде: что нашли в камере взрывателя

Когда Россия открыто напала на Украину в 2022 году, наши власти разрешили присоединиться к Вооруженным Силам осужденным гражданам, имеющим боевой опыт. Гуменюк не раз просил, чтобы его отпустили на войну, однако получил отказ.

Например, Сергей Крайняк, второй подозреваемый в этом деле, уже давно воюет на передовой и даже имеет награды. Его отпустили из СИЗО под домашний арест, а затем меру пресечения не продлили. Когда началось полномасштабное вторжение, Крайняк пошел воевать.

И Крайняк, и Гуменюк обращались в Европейский суд по правам человека по поводу длительного содержания под стражей. Крайняк дело выиграл.

Военный Евгений Карась рассказывал, что Гуменюк просился в штурмовые отряды, где очень высок уровень смертности. Однако его все равно не отпустили.

Читайте также Как в Шевченковский райсуд попала взрывчатка: ДБР ищет соучастников Гуменюка

Что известно о деле Гуменюка