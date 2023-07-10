Шанс для других, но не для Гуменюка
Гуменюк был участником Революции Достоинства и больше года воевал на фронте. Собратья называли его хорошим воином, выполнявшим задания на самых опасных участках фронта.
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Когда Россия открыто напала на Украину в 2022 году, наши власти разрешили присоединиться к Вооруженным Силам осужденным гражданам, имеющим боевой опыт. Гуменюк не раз просил, чтобы его отпустили на войну, однако получил отказ.
Например, Сергей Крайняк, второй подозреваемый в этом деле, уже давно воюет на передовой и даже имеет награды. Его отпустили из СИЗО под домашний арест, а затем меру пресечения не продлили. Когда началось полномасштабное вторжение, Крайняк пошел воевать.
Военный Евгений Карась рассказывал, что Гуменюк просился в штурмовые отряды, где очень высок уровень смертности. Однако его все равно не отпустили.
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Что известно о деле Гуменюка
- Мужчину подозревали в том, что в 2015 году он бросил взрывчатку под Верховной Радой. Тогда было три погибших и более 100 раненых.
- Суд длился 8 лет, однако приговор Гуменюку так и не был вынесен. Все это время он находился в СИЗО, поскольку под домашний арест судьи подозреваемого не отпускали.
- 5 июля Шевченковский суд Киева в очередной раз должен был продлить меру пресечения Гуменюку. Однако подозреваемый бросил взрывчатку у правоохранителей и погиб сам.