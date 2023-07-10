Шанс для других, но не для Гуменюка

Гуменюк был участником Революции Достоинства и больше года воевал на фронте. Собратья называли его хорошим воином, выполнявшим задания на самых опасных участках фронта.

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Когда Россия открыто напала на Украину в 2022 году, наши власти разрешили присоединиться к Вооруженным Силам осужденным гражданам, имеющим боевой опыт. Гуменюк не раз просил, чтобы его отпустили на войну, однако получил отказ.

Например, Сергей Крайняк, второй подозреваемый в этом деле, уже давно воюет на передовой и даже имеет награды. Его отпустили из СИЗО под домашний арест, а затем меру пресечения не продлили. Когда началось полномасштабное вторжение, Крайняк пошел воевать.

Обратите внимание! И Крайняк, и Гуменюк обращались в Европейский суд по правам человека по поводу длительного содержания под стражей. Крайняк дело выиграл.

Военный Евгений Карась рассказывал, что Гуменюк просился в штурмовые отряды, где очень высок уровень смертности. Однако его все равно не отпустили.

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Что известно о деле Гуменюка