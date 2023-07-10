Шанс для інших, але не для Гуменюка
Гуменюк був учасником Революції Гідності та понад рік воював на фронті. Побратими називали його хорошим воїном, який виконував завдання на найнебезпечніших ділянках фронту.
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Коли Росія відкрито напала на Україну у 2022 році, наша влада дозволила долучитися до Збройних Сил засудженим громадянам, які мають бойовий досвід. Гуменюк неодноразово просив, щоб його відпустили на війну, однак отримав відмову.
Наприклад, Сергій Крайняк, який є другим підозрюваним у справі, вже давно воює на передовій та навіть має нагороди. Його відпустили із СІЗО під домашній арешт, а потім запобіжний захід не продовжили. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Крайняк пішов воювати.
Військовий Євген Карась розповідав, що Гуменюк просився у штурмові загони, де дуже високий рівень смертності. Однак його все одно не відпустили.
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Що відомо про справу Гуменюка
- Чоловіка підозрювали в тому, що у 2015 році він кинув вибухівку під Верховною Радою. Тоді було троє загиблих і понад 100 поранених.
- Суд тривав 8 років, однак вирок Гуменюку так і не винесли. Весь цей час він перебував у СІЗО, оскільки під домашній арешт судді підозрюваного не відпускали.
- 5 липня Шевченківський суд Києва вкотре мав продовжити запобіжний захід Гуменюку. Однак у будівлі суду підозрюваний кинув вибухівку у правоохоронців і загинув сам.