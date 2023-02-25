Генерал-лейтенант назвав 2 причини, чому Росія не здійснила масовану атаку 24 лютого
Напередодні роковин повномасштабного вторгнення були побоювання, що Росія може вдатися до чергового масованого ракетного обстрілу. Втім, на щастя, атаки не було і пояснюється це 2 обставинами.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт та генерал-лейтенант Ігор Романенко. зауважимо, що раніше ми описали рік повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави у цифрах.
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Чому Росія не здійснила масовану атаку 24 лютого
Генерал-лейтенант назвав 2 обставини, чому країна агресорка не вдалася до масованого обстрілу нашої держави у роковини повномасштабного вторгнення:
- обмежені можливості окупантів, зокрема щодо ракет та іранських дронів-камікадзе;
- військово-політичні обставини.
Росіяни можливо могли б набрати кількість ударних ракетних елементів на атаку середнього рівня, але це не спрацювало ще через військово-політичні обставини,
– пояснив Романенко.
Так, 24 лютого Китай мав оголосити свій "мирний план" щодо завершення війни Росії проти України. Якби загарбники масовано обстріляли нашу державу, то це виглядало б дивно. З одного боку, Москва зацікавлена в цій ініціативі Пекіна.
А з іншого – Китай вже керує військово-політичними, стратегічними та геополітичними підходами щодо допомоги Росії, тому можуть ставити їй свої умови.
Дві обставини, чому не було масованого удару по Україні 24 лютого: дивіться відео
Як-от було з Олімпійськими іграми в Пекіні напередодні повномасштабного вторгнення. Тоді китайська сторона попередила російську, що Ігри мають пройти спокійно.
Що відомо про "мирний план" Китаю
- Напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави в Пекіні заявили, що готують документ, дотримання якого має допомогти завершити війну. Його опублікували 24 лютого 2023 року.
- Утім, "мирний план" Китаю виявився досить неоднозначним. Точніше так, деякі з ого пунктів прямо суперечать іншим і навряд чи можуть бути ефективними у війні Росії проти України.
- В Офісі Президента України вже відреагували на оприлюднений документ. Радник очільника ОПУ Михайло Подоляк наголосив, що цей план – це історія не про мир, а про заморожування конфлікту, програш нашої країни та наступні етапи російського геноциду.
- Водночас голова правління Української асоціації китаєзнавців Віта Голод зауважила, що певні пункти ініціативи Пекіна збігаються з "формулою миру" Володимира Зеленського і є проукраїнськими. Однак сам план насамперед є прокитайським.