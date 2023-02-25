Генерал-лейтенант назвав 2 причини, чому Росія не здійснила масовану атаку 24 лютого

Напередодні роковин повномасштабного вторгнення були побоювання, що Росія може вдатися до чергового масованого ракетного обстрілу. Втім, на щастя, атаки не було і пояснюється це 2 обставинами.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт та генерал-лейтенант Ігор Романенко. зауважимо, що раніше ми описали рік повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави у цифрах.

До теми На годиннику – 4:50: хронологія 24 лютого 2022 – яким був найдовший день у нашому житті

Чому Росія не здійснила масовану атаку 24 лютого

Генерал-лейтенант назвав 2 обставини, чому країна агресорка не вдалася до масованого обстрілу нашої держави у роковини повномасштабного вторгнення:

обмежені можливості окупантів, зокрема щодо ракет та іранських дронів-камікадзе;

військово-політичні обставини.

Росіяни можливо могли б набрати кількість ударних ракетних елементів на атаку середнього рівня, але це не спрацювало ще через військово-політичні обставини,

– пояснив Романенко.

Так, 24 лютого Китай мав оголосити свій "мирний план" щодо завершення війни Росії проти України. Якби загарбники масовано обстріляли нашу державу, то це виглядало б дивно. З одного боку, Москва зацікавлена в цій ініціативі Пекіна.

А з іншого – Китай вже керує військово-політичними, стратегічними та геополітичними підходами щодо допомоги Росії, тому можуть ставити їй свої умови.

Дві обставини, чому не було масованого удару по Україні 24 лютого: дивіться відео

Як-от було з Олімпійськими іграми в Пекіні напередодні повномасштабного вторгнення. Тоді китайська сторона попередила російську, що Ігри мають пройти спокійно.

Що відомо про "мирний план" Китаю