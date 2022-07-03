Слова війни, – правозахисник пояснив, чому вибухи у Росії називають "хлопками"

Росіяни бояться зворотньої дії, якщо вони почнуть називати ті речі, що стосуються війни – своїми іменами. Словосполучення "удар" чи "ракета" – це про війну, а використання таких слів, створює відповідний настрій.

Про це 24 каналу розповів правозахисник Павло Лисянський. Він також зазначив, що не треба забувати про те, що за російськими мірками, все те, що вони витворяють в Україні не геноцид і війна, а "спєцопєрация".

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Ми у своєму інформаційному полі говоримо все так, як є. А у наших ворогів зараз активно стартувала передвиборча кампанія і вони ж не відмовилися від виборів, тому досі використовують вигадані раніше "хлопкі" і "спєцопєрацию", бо не хочуть аби населення зрозуміло, що війна,

– зазначив правозахисник.

"Тому й не проводять, ані відкриту мобілізацію, ні оголошують воєнний стан. Окупанти в себе на територіях роблять все тишком-нишком, аби не злякати людей", – пояснює Лисянський.

За його словами, якщо зараз пропагандисти почнуть відкрито говорити про обстріли чи удари, росіяни одразу зрозуміють, що Україна атакує. А це йде у розріз із концепцією про "потєрь нєт", каже він.

Павло Лисянський про "новомову" у росіян: дивіться відео

Що відомо про "бавовну" у Бєлгороді 3 липня

3 липня, близько 3 ночі за Києвом, у Бєлгороді вкотре трапилась "бавовна" – цього разу доволі потужна. Мешканці російського міста почали скаржитись на вибухи, а над населеним пунктом виднілись хмари диму.

У Росії вже встигли звинуватити в інциденті Україну, при цьому назвавши вибухи "найпотужнішою атакою ЗСУ за час проведення (так званої – ред. 24 канал) спеціальной ваєнної операциї". За версією Бєлгородської міської влади, вибух є наслідком роботи російської протиповітряної оборони, яка буцімто збила українську ракету.

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Проте журналіст Денис Казанський спростував таку інформацію, адже у постраждалих будівлях російського міста знайшли фрагменти ЗРК "Панцирь-С1", якого немає на озброєнні України – таку зброю використовує російська армія.