Чому росіяни почали частіше використовувати ракети С-300

У ворога закінчуються далекобійні точні ракети, потужностей виготовляти їх швидше Росія просто немає. Відтак використовує менш точні ракети С-300.

Про запаси високоточної зброї в окупантів розповів речник командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Ми бачимо, що ворог має певний дефіцит високоточної зброї. Інтервали між пусками ракет та обстрілами збільшено. Вивчаючи ж уламки ракет, робимо висновок, що ворог просто з підприємств ОПК відправляє їх у війська,

– повідомив полковник Юрій Ігнат.

Ігнат також зазначив, що за допомогою С-300 окупанти обстрілюють Харків, Запоріжжя, Дніпро (куди їм територіально легше дістати), а дорожчими та високоточними ракетами – центральні чи Західні області України.

Точних ракет мало, але вони є у ворога

У Повітряних силах прокоментували й вчорашні вильоти з аеродромів білорусі МіГ-31К, ці літаки можуть нести ракети типу "Кинджал". Відтак, Ігнат наголосив, що не можна нехтувати сигналами тривоги.

Попри те, що таких ракет у росіян дуже мало, і вони їх бережуть, ставить до загрози потрібно серйозно,

– зауважив полковник Юрій Ігнат.

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