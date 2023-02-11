Почему россияне стали чаще использовать ракеты С-300
У врага заканчиваются дальнобойные точные ракеты, мощностей производить их быстрее Россия просто нет. Следовательно, использует менее точные ракеты С-300.
О запасах высокоточного оружия у кафиров рассказал спикер командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости".
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Мы видим, что у врага есть определенный дефицит высокоточного оружия. Интервалы между пусками ракет и обстрелами увеличены. Изучая же обломки ракет, заключаем, что враг прямо с предприятий ОПК отправляет их в войска,
– сообщил полковник Юрий Игнат.
Игнат также отметил, что с помощью С-300 оккупанты обстреливают Харьков, Запорожье, Днепр (куда им территориально легче достать), а более дорогими и высокоточными ракетами – центральные или Западные области Украины.
Точных ракет мало, но они есть у врага
В Воздушных силах прокомментировали и вчерашние вылеты с аэродромов белорусы МиГ-31К, эти самолеты могут нести ракеты типа "Кинжал". Следовательно, Игнат подчеркнул, что нельзя пренебрегать сигналами тревоги.
Несмотря на то, что таких ракет у россиян очень мало, и они их берегут, ставить к угрозе нужно серьезно,
– заметил полковник Юрий Игнат.
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Главное о 14-й массированной атаке
- По данным Воздушных сил ВСУ, враг атаковал восемью стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс из районов Каспийского моря и Волгодонска, выпускавших ракеты Х-101 и Х-555. С кораблей в Черном море – крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр".
- Противник совершил 71 пуск крылатых ракет Х-101, Х-555, "Калибр" (включая ночные пуски). Силами обороны Украины уничтожена 61 крылатая ракета врага и 5 дронов-камикадзе Shahed-136/131.