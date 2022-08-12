Чому волонтери купують військові товари та амуніцію за кордоном, а не в Україні

З початком війни в Україні сформувався великий волонтерський рух, який допомагає ЗСУ. Волонтери шукають товари для української армії переважно за кордоном, адже в інших країнах цей ринок більш розвинений.

Про це 24 каналу розповів народний депутат Ярослав Юрчишин. На його думку, Україна, перебуваючи у стані війни, ще повністю не увійшла у військові рамки.

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Зараз більша частина бюджету України пов'язана з оборонними потребами. Однак, за словами Юрчишина, керівництво країни поки не розробило чіткого механізму, як використати ці кошти саме в Україні.

У нас армія набагато швидше переходить на стандарти НАТО, ніж бюрократія, яка її забезпечує,

– зазначив народний депутат.

"Волонтери "підірвали" західний ринок"

Натомість забезпечувати потреби українських військових потрібно тут і зараз. Народний депутат наголосив, що через відсутність бюрократичних моментів волонтери здатні швидше реагувати на запити ЗСУ.

Волонтери купують якнайшвидше те, що є. Вони фактично "підірвали" ринок країн Заходу. Ми можемо опинитися перед викликом, що немає де замовляти,

– сказав Юрчишин.

Чому волонтери працюють із країнами Заходу

За його словами, є ще кілька причин, чому волонтерські організації працюють переважно із західним ринком.

Західні аналоги військових товарів за багатьма параметрами поки що кращі, аніж ті, які є на українському ринку. Однак, за словами народного обранця, це лише питання часу.

Великі фонди – як от благодійний фонд Сергія Притули, "Повернись живим" чи "Разом для України" – домовляються про постачання речей та амуніції для військових на 2 – 3 місяці, а то й на пів року наперед. Як зазначив Юрчишин, такі угоди вигідніші у питаннях цінової політики.

"Волонтери ближчі до армії, ніж бюрократи з Києва. Вони розуміють, що війна надовго. Хлопців треба захищати. І краще зараз замовити дешевше за кордоном", – сказав нардеп.

Що купують в Україні

Водночас, за словами Юрчишина, не можна говорити про те, що волонтери купують товари виключно в інших країнах.

Якщо щось є в Україні, вони замовляють це в Україні. Наприклад, безпілотники. Зараз частина волонтерів переорієнтувалися на українських виробників,

– зазначив він.

Народний депутат наголосив, що головне завдання, яке зараз стоїть перед українською владою, – розпочати довгострокове планування.

Що повинна робити держава

"Ми можемо зараз, закупивши бронежилети десь за кордоном, розуміти, що через певний час потрібно буде оновлювати цю категорію особистого захисту. За цей час можна проаналізувати, що і де в Україні виробляється, "пристріляти" бронежилети, отримати сертифікацію", – сказав Юрчишин.

Довгострокові замовлення допоможуть заохотити українських підприємців.

Завдання держави – забезпечити ще й економічну стійкість. А коли ми замовляємо у себе, ми стимулюємо власного виробника. Кошти не йдуть за кордон і обертаються в Україні, тут сплачуються податки,

– зазначив народний обранець.

Ініціатива народних депутатів

За словами Юрчишина, зараз група народних депутатів працює над ініціативою, аби стимулювати розвиток військової економіки в Україні.

"Ми готуємо низку рішень, аби перепрофілювати підприємства із суміжних сфер на виробництво товарів військового призначення. Зокрема, йдеться про легку промисловість", – розповів він.

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Також, за словами нардепа, в Україні скоротилося виробництво, яке було спрямоване на забезпечення освітнього процесу. На думку Юрчишина, компанії, які виготовляли пластикові деталі до різних шкільних приладь, можуть перекваліфікуватися на виробництво певних товарів для потреб української армії.

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