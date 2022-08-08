Зараз волонтерами стають чимало людей, і, як у будь-якій справі, на початку свого шляху вони можуть робити помилки. Про це 24 каналу розказав львівський волонтер Володимир Андрєєв.

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Як Володимир почав волонтерити

Історія волонтерства Володимира Андрєєва почалася у перші дні повномасштабного вторгнення – приблизно 27 лютого. Тоді він зробив опублікував перший допис на фейсбуці про те, що збирає на рації та бронежилети для наших захисників. Він зізнається, що тоді ще зовсім не розумівся в цій темі, не знав, що і як купляти.

Я думав, що куплю 2 – 3 рації і, може, бронежилет. Минула доба, а у мене на картці було вже 600 тисяч гривень. Я не знав, як так сталося, звідки ці гроші взялися,

– пригадав волонтер.

Після цього збору Володимир замовив перші 40 рацій. Поступово він вирішив перейти з бронежилетів на різноманітні пристрої – приціли, оптику, біноклі, тепловізори, далекоміри.

Як уникнути помилок волонтерам-початківцям

За словами Володимира, у перші місяці своєї роботи абсолютна більшість усіх волонтерів, які працюють самостійно, роблять багато помилок у купівлі того чи іншого. Часто вони хочуть придбати багато всього одразу, і не розуміють, що слід звертати більше уваги на характеристики та якість, а не на кількість.

"На п'ятий місяць ти усвідомлюєш, що краще купити щось одне, але якісне та круте, яке буде служити та робити свою роботу правильно, ніж купити багато чогось непотрібного, що буде валятися у хлопців на складах", – пояснив він.

Зараз на складах у багатьох військових частинах просто лежать, до прикладу, тепловізори на 450 метрів дальності у великих обсягах. Володимир жартує, що після перемоги України у війні, кожна з цих частин зможе відкрити власний мисливський магазин.

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Відтак, він закликає усіх волонтерів звертати увагу на якість того, що вони купують, а також дізнаватися – чи є у частині, підрозділі чи батальйоні, які просять про допомогу, людина, що вміє користуватися тим чи іншим приладом.

До прикладу, Володимир розповів, що часом військові просять дрони FPV, які можуть розганятися до 140 кілометрів за годину та використовуються у професійних змаганнях. Однак, є десятки випадків, коли такі дрони підіймали в небо люди, що не вміють цього робити, і дорогі безпілотники просто плуталися в електродротах, у гілках дерев або розбивалися об стіни.

Не віддавайте Starlink просто так

Те саме можна сказати й про станції супутникового інтернету Starlink, постачанням яких зокрема займається Володимир Андрєєв. Для того, щоб вони працювали з користю для військових, їх потрібно не просто увімкнути в розетку, а правильно налаштувати, інакше станцію буде дуже просто вирахувати. Через це потрібно обов'язково запитувати, чи є у частині зв'язківець, який зможе правильно це зробити.

Не віддавайте Starlink просто так. Контролюйте ці речі, тому що це – не просто девайси. Це потужна штука, яка допомагає тримати зв'язок, і її треба файно налаштувати,

– підкреслив волонтер.

До слова, Володимир забезпечив українських захисників 123 станціями Starlink, які вже працюють на нашу перемогу. Військові використовують їх для зв'язку там, де його немає, зокрема у прифронтовій та фронтовій зонах, де це особливо важливо. На цьому волонтер не зупиняється і планує закупити ще не одну сотню станцій.

Важливо! Зараз Володимир Андрєєв збирає гроші на купівлю фури, яку використовуватимуть для перевезення важкої військової техніки. Для цього потрібно 1 303 800 гривень. Підтримати збір та знайти реквізити можна за посиланням.

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