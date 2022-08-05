Про це 24 каналу розповів директор фонду "Повернись живим", військовий експерт Тарас Чмут. Він також зауважив, що фонд – це не лише волонтерська організація, це ще й аналітичний центр, який займається лобізмом і позиціюванням України у світі.

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Офіс у США для ефективного використання американських коштів

Тарас Чмут зауважив, що відкриття представництва фонду в США необхідне, з одного боку, для більш ефективного використання американських коштів на компетентну допомогу ЗСУ. З іншого боку, воно потрібне для того, щоб американці краще розуміли український контекст і українську проблематику.

Їхній інформаційний простір, їхні лобістські кола, на жаль, доволі насичені росіянами або проросійською позицією. І це те, куди потрібно вкладатись громадянському суспільству, щоб доносити, що насправді відбувається в Україні, і чому нам потрібна американська допомога,

– зазначив директор фонду "Повернись живим".

Він також підкреслив, що американська допомога застосовується на повну і не розкрадається. Можливо, вона втрачається в боях, але це війна, без втрат не обійтися.

Темпи допомоги США гальмуються

Військовий експерт також розповів, що темпи допомоги США Україні гальмуються в політичній площині. Американці не завжди коректно розуміють нашу специфіку. Це також пов'язано і з хибним інформуванням американців.

Наприклад, ми не можемо опанувати F-16, бо наші аеродроми знищені. Це неправда. Жоден з наших аеродромів не знищений. Частина з них окупована, як-то Мелітополь або Маріуполь. Але всі інші працюють, і вони готові приймати авіацію. Просто чомусь на Заході вважають, що вони знищені,

– розказав Тарас Чмут.

За словами директора фонду, лише живе спілкування з американцями, за допомогою конкретних фото, військових, переводить розмову в іншу площину. Тоді з'являється більше підтримки, і допомога стає усвідомленою і осмисленою.

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