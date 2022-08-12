Почему волонтеры покупают военные товары и амуницию за границей, а не в Украине

С началом войны в Украине сформировалось большое волонтерское движение, которое помогает ВСУ. Волонтеры ищут товары для украинской армии преимущественно за границей, ведь в других странах этот рынок более развит.

Об этом 24 каналу рассказал народный депутат Ярослав Юрчишин. По его мнению, Украина, будучи в состоянии войны, еще полностью не вошла в военные рамки.

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Сейчас большая часть бюджета Украины связана с оборонными нуждами. Однако, по словам Юрчишина, руководство страны пока не разработало четкий механизм, как использовать эти средства именно в Украине.

У нас армия намного быстрее переходит на стандарты НАТО, чем обеспечивающая ее бюрократия,

– отметил народный депутат.

"Волонтеры "взорвали" западный рынок"

А обеспечивать потребности украинских военных нужно здесь и сейчас. Народный депутат подчеркнул, что из-за отсутствия бюрократических моментов волонтеры способны быстрее реагировать на запросы ВСУ.

Волонтеры покупают как можно скорее то, что есть. Они фактически "взорвали" рынок стран Запада. Мы можем оказаться перед вызовом, что негде заказывать,

– сказал Юрчишин.

Почему волонтеры работают со странами Запада

По его словам, есть еще несколько причин, по которым волонтерские организации работают преимущественно с западным рынком.

Западные аналоги военных товаров по многим параметрам пока лучше, чем те, которые есть на украинском рынке. Однако, по словам народного избранника, это только вопрос времени.

Большие фонды – как благотворительный фонд Сергея Притулы, "Вернись живым" или "Вместе для Украины" – договариваются о поставках вещей и амуниции для военных на 2-3 месяца, а то и на полгода вперед. Как отметил Юрчишин, такие соглашения более выгодны в вопросах ценовой политики.

"Волонтеры ближе к армии, чем бюрократы из Киева. Они понимают, что война надолго. Ребят надо защищать. И лучше сейчас заказать дешевле за границей ", – сказал нардеп.

Что покупают в Украине

В то же время, по словам Юрчишина, нельзя говорить о том, что волонтеры покупают товары исключительно в других странах.

Если что-нибудь есть в Украине, они заказывают это в Украине. К примеру, беспилотники. Сейчас часть волонтеров переориентировались на украинских производителей,

– отметил он.

Народный депутат подчеркнул, что главная задача, которая сейчас стоит перед украинскими властями, – начать долгосрочное планирование.

Что должно делать государство

"Мы можем сейчас, закупив бронежилеты где-то за границей, понимать, что через некоторое время нужно будет обновлять эту категорию личной защиты. За это время можно проанализировать, что и где в Украине производится, "пристрелять" бронежилеты, получить сертификацию", – сказал Юрчишин.

Долгосрочные заказы помогут привлечь украинских предпринимателей.

Задача государства – обеспечить еще и экономическую устойчивость. А когда мы заказываем у себя, мы стимулируем собственного производителя. Средства не идут за границу и обращаются в Украине, здесь уплачиваются налоги,

– отметил народный избранник.

Инициатива народных депутатов

По словам Юрчишина, сейчас группа народных депутатов работает над инициативой стимулировать развитие военной экономики в Украине.

"Мы готовим ряд решений, чтобы перепрофилировать предприятия из смежных сфер на производство товаров военного назначения. В частности, речь идет о легкой промышленности", – рассказал он.

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Также, по словам нардепа, в Украине сократилось производство, направленное на обеспечение образовательного процесса. По мнению Юрчишина, компании, производившие пластиковые детали к различным школьным принадлежностям, могут переквалифицироваться на производство определенных товаров для нужд украинской армии.

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