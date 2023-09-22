Російська авіація "прописалася" над Чорним морем: чого домагаються окупанти
Російська армія намагається демонстрував активність в Чорному морі. Флот доводиться ховати, тому вони активніше використовують авіацію.
Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що ввечері 21 вересня окупанти влучили в рекреаційну зону Білгород-Дністровського району Одеської області.
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Ракети запустили поблизу Севастополя. Окупанти використали для цього береговий комплекс "Бастіон".
Ракети дійсно швидко прилетіли. На щастя, немає постраждалих. Пожежу загасили досить швидко. Це – зона відпочинку, де вже давно не було обстрілів. Ввечері ворог нагадав, що усе перебуває під ризиком,
– зауважив Братчук.
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Російська авіація "прописалася" у Чорному морі
Як наголосив Братчук, упродовж останнього часу окупанти активніше використовують власну авіацію у Чорному морі. Так і сьогодні, 22 вересня, вранці зафіксували літак Су-30 в акваторії. Періодично вони демонструють певну активність.
Чорноморський флот ховається, тому тактична російська авіація "прописалася" в Чорному морі. Періодично вони кидають бомби в бік Зміїного. Можливо, це намагання показати, що у них є вогневий контроль за маршрутами цивільних кораблів,
– зазначив Братчук.
Ситуація на Одещині: коротко
- Ввечері 21 вересня російські окупанти вдарили ракетами по Одещині. Місцева влада повідомляла про влучання в рекреаційну інфраструктуру.
- Приліт був у Білгород-Дністровському районі. Поліція вже показала наслідки ракетної атаки.
- Служба безпеки України затримала проросійську коригувальницю. Вона готувала удари по 9 об'єктах Одещини. Відомо, що зловмисниця передала російським загарбникам електронні координати низки об'єктів військової та критичної інфраструктури в Одеській області. Серед усього були й укріпрайони Сил оборони, важливі локації залізничного сполучення тощо.