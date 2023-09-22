Російська авіація "прописалася" над Чорним морем: чого домагаються окупанти

Російська армія намагається демонстрував активність в Чорному морі. Флот доводиться ховати, тому вони активніше використовують авіацію.

Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що ввечері 21 вересня окупанти влучили в рекреаційну зону Білгород-Дністровського району Одеської області.

Дивіться також Вбивця "Москви" та ракетний суверенітет: чому український "Нептун" так жахає Росію

Ракети запустили поблизу Севастополя. Окупанти використали для цього береговий комплекс "Бастіон".

Ракети дійсно швидко прилетіли. На щастя, немає постраждалих. Пожежу загасили досить швидко. Це – зона відпочинку, де вже давно не було обстрілів. Ввечері ворог нагадав, що усе перебуває під ризиком,

– зауважив Братчук.

Дивіться розмову з Сергієм Братчуком на ютубі 24 Каналу

Російська авіація "прописалася" у Чорному морі

Як наголосив Братчук, упродовж останнього часу окупанти активніше використовують власну авіацію у Чорному морі. Так і сьогодні, 22 вересня, вранці зафіксували літак Су-30 в акваторії. Періодично вони демонструють певну активність.

Чорноморський флот ховається, тому тактична російська авіація "прописалася" в Чорному морі. Періодично вони кидають бомби в бік Зміїного. Можливо, це намагання показати, що у них є вогневий контроль за маршрутами цивільних кораблів,

– зазначив Братчук.

Ситуація на Одещині: коротко