Российская авиация "прописалась" над Черным морем: чего добиваются оккупанты
Российская армия пытается демонстрировать активность в Черном море. Флот приходится прятать, поэтому они активнее используют авиацию.
Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, заметив, что вечером 21 сентября оккупанты попали в рекреационную зону Белгород-Днестровского района Одесской области.
Смотрите также Убийца "Москвы" и ракетный суверенитет: почему украинский "Нептун" так ужасает Россию
Ракеты запустили вблизи Севастополя. Оккупанты использовали для этого береговой комплекс "Бастион".
Ракеты действительно быстро прилетели. К счастью, нет пострадавших. Пожар был потушен довольно быстро. Это зона отдыха, где уже давно не было обстрелов. Вечером враг напомнил, что все находится под риском,
– заметил Братчук.
Смотрите разговор с Сергеем Братчуком на ютубе 24 Канала
Российская авиация "прописалась" в Черном море
Как отметил Братчук, в последнее время оккупанты активнее используют собственную авиацию в Черном море. Так и сегодня, 22 сентября, утром зафиксировали самолет Су-30 в акватории. Периодически они показывают определенную активность.
Черноморский флот скрывается, потому тактическая российская авиация "прописалась" в Черном море. Периодически они бросают бомбы в сторону Змеиного. Возможно, это попытка показать, что у них есть огневой контроль за маршрутами гражданских кораблей,
– отметил Братчук.
Ситуация в Одесской области: коротко
- Вечером 21 сентября российские оккупанты ударили ракетами по Одесщине. Местные власти сообщали о попадании в рекреационную инфраструктуру.
- Прилет был в Белгороде-Днестровском районе. Полиция уже показала последствия ракетной атаки.
- Служба безопасности Украины задержала пророссийскую корректировщицу. Она готовила удары по 9 объектам Одесской области. Известно, что злоумышленница передала российским захватчикам электронные координаты ряда объектов военной и критической инфраструктуры в Одесской области. Среди всего были и укрепрайоны Сил обороны, важные локации железнодорожного сообщения и т.д.