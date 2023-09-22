Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, заметив, что вечером 21 сентября оккупанты попали в рекреационную зону Белгород-Днестровского района Одесской области.

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Ракеты запустили вблизи Севастополя. Оккупанты использовали для этого береговой комплекс "Бастион".

Ракеты действительно быстро прилетели. К счастью, нет пострадавших. Пожар был потушен довольно быстро. Это зона отдыха, где уже давно не было обстрелов. Вечером враг напомнил, что все находится под риском,

– заметил Братчук.

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Российская авиация "прописалась" в Черном море

Как отметил Братчук, в последнее время оккупанты активнее используют собственную авиацию в Черном море. Так и сегодня, 22 сентября, утром зафиксировали самолет Су-30 в акватории. Периодически они показывают определенную активность.

Черноморский флот скрывается, потому тактическая российская авиация "прописалась" в Черном море. Периодически они бросают бомбы в сторону Змеиного. Возможно, это попытка показать, что у них есть огневой контроль за маршрутами гражданских кораблей,

– отметил Братчук.

Ситуация в Одесской области: коротко