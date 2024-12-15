У Чорному морі через аварію з танкерами розлилася нафта, путінці заметушилися

У неділю, 15 грудня, в Чорному морі сталося одразу декілька аварій із російськими танкерами. Звісно ж, стався витік нафти. У Росії вже зібрали робочу групу, а це значить, що ситуація серйозна. Наприклад, у Greenpeace попередили про можливу екологічну катастрофу.

24 Канал зібрав деталі. Станом на п'яту вечора 15 грудня МНС повідомило, що танкер "Волгонафта 239" сів на мілину за 80 метрів від берега в районі порту Тамань. Там перебувають 14 членів екіпажу, їх мають евакуювати. З танкера "Волгонафта 212" евакуйювали 13 моряків, один з них загинув.

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Росморрічфлот визнав, що в Чорному морі розлилася нафта

У відомстві написали, що роботу Керченської переправи припинили через погодні умови.

Унаслідок шторму в акваторії Чорного моря сталася аварія двох танкерів "Волгонафта 212" та "Волгонафта 239". На борту суден – команди з 15 та 14 осіб. Внаслідок аварії стався розлив нафтопродуктів,

– заявили у Росморрічфлоті.

У рамках рятувальної операції до танкерів вирушили два буксири та два вертольоти.

Морська рятувальна служба та МНС Росії вживають заходів щодо ліквідації розливу нафтопродуктів. Ними керує оперативний штаб, створений у Ростові-на-Дону з урахуванням адміністрації морських портів Азовського моря.

Путін доручив створити робочу групу після аварії з танкерами

Щоб ліквідувати наслідки аварії у Керченській протоці, створили робочу групу. Її очолить віцепрем'єр.

Офіційно сказано, що група координуватиме роботи з ліквідації наслідків НП із танкерами в акваторії Чорного моря.

До її складу увійдуть:

міністр транспорту Роман Старовойт;

керівник Росморрічфлоту Андрій Тарасенко;

голова Ространснагляду Віктор Басаргін;

представники Мінприроди, МНС, адміністрації Краснодарського краю.

Зазвичай росіяни замовчують наслідки екологічних лих. Те, що групу швидко скликали, свідчить про серйозність ситуації.

Скільки нафти перевозили танкери "Волгонафта"

Мінус два танкери окупанта – завжди добре. Але розлив нафти загрожує і без того стражденним мешканцям обох українських морів – Чорного та Азовського. Адже Керченська протока сполучає ці моря.

Керченська протока на карті Google

Російське видання "Важные истории" вказало: танкери в останні пів року доставляли в порт Кавказ мазут і експортне нафтове паливо з НПЗ "Роснефть".

"Волгонефть-212" за останні 6 місяців двічі завантажувався мазутом на Саратовському НПЗ, а одного разу доставив експортне важке нафтове паливо із Сизранського НПЗ.

Обидва танкери перевозили мазут. На борту "Волгонафти-212" було 4,25 тисячі тонн мазуту, на "Волгонафти-239" — 4,3 тисячі тонн. У морі можуть опинитися 8 тисяч тонн нафти та мазуту.

Greenpeace каже про можливу екологічну катастрофу

В їхній заяві, яку цитують "Крим.Реалії", ідеться про те, що розлив буде важко локалізувати за такої погоди. Масштаб катастрофи визначить течія. Зараз вона рухається на північний схід.

Якщо ж забруднення винесе на берег, то берегову лінію буде дуже важко очистити. У Greenpeace говорять про імовірність тривалого розливу нафти та нафтопродуктів (це станеться у випадку, якщо кораблі затонуть). А також про те, що Росія навряд чи працюватиме над зменшенням шкоди довкіллю.

Останнє не є новиною для українців. Адже ворогові плювати не тільки на окуповані землі, але й на власний народ.