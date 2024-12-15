В Черном море из-за аварии с танкерами разлилась нефть, путинцы засуетились
В воскресенье, 15 декабря, в Черном море произошло сразу несколько аварий с российскими танкерами. Конечно же, произошла утечка нефти. В России уже собрали рабочую группу, а это значит, что ситуация серьезная.
24 Канал собрал детали. По состоянию на пять вечера 15 декабря МЧС сообщило, что танкер "Волгонефть 239" сел на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань. Там находятся 14 членов экипажа, их должны эвакуировать. С танкера "Волгонефть 212" эвакуировали 13 моряков, один из них погиб.
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Росморречфлот признал, что в Черном море разлилась нефть
В ведомстве написали, что работу Керченской переправы прекратили из-за погодных условий.
В результате шторма в акватории Черного моря произошла авария двух танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". На борту судов – команды из 15 и 14 человек. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов,
– заявили в Росморречфлоте.
В рамках спасательной операции к танкерам отправились два буксира и два вертолета.
Морская спасательная служба и МЧС России принимают меры по ликвидации разлива нефтепродуктов. Ими руководит оперативный штаб, созданный в Ростове-на-Дону с учетом администрации морских портов Азовского моря.
Путин поручил создать рабочую группу после аварии с танкерами
Чтобы ликвидировать последствия аварии в Керченском проливе, создали рабочую группу. Ее возглавит вице-премьер.
Официально сказано, что группа будет координировать работы по ликвидации последствий ЧП с танкерами в акватории Черного моря.
В ее состав войдут:
- министр транспорта Роман Старовойт;
- руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко;
- глава Ространснадзора Виктор Басаргин;
- представители Минприроды, МЧС, администрации Краснодарского края.
Обычно россияне замалчивают последствия экологических бедствий. То, что группу быстро созвали, свидетельствует о серьезности ситуации.