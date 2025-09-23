У небі Данії, Норвегії та Швеції ввечері 23 вересня літали невідомі дрони. Через це зупиняли роботу аеропорти, а поліція затримувала кількох підозрюваних громадян.

Що відбувалося у Скандинавських країнах з літальними апаратами, які наслідки, чи вдалося виявити, хто та звідки пускав дрони – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Міжнародний аеропорт Копенгагена у Данії закрили через появу кількох великих БпЛА

Що відбувалося у Данії та де фіксували дрони?

Аеропорт Копенгагена "Каструп" 22 вересня ввечері змушений був на кілька годин зупинити всі рейси через появу невідомих безпілотників поблизу летовища. Повітряний простір закрили близько 20:30 за місцевим часом, а польоти відновили лише вночі 23 вересня.

Данська поліція заявила, що дронами керував, ймовірно, "компетентний оператор", який демонстрував свої можливості. Літальні апарати з'являлися з різних напрямків, вмикали та вимикали світло, а потім зникли. У Копенгагені зафіксували щонайменше 4 великі дрони, підозрюваних поки що не знайшли. Правоохоронці ці дрони не збивали.

Прессекретарка аеропорту Ліз Агерлі Курштейн повідомила, що "жоден літак не міг злетіти чи приземлитися", через що близько 15 рейсів одразу перенаправили до інших аеропортів. За даними Flightradar24, загалом упродовж інциденту довелося змінити маршрути близько 50 літаків.

Офіцер поліції Аннетте Остенфельдт зазначила, що триває розслідування і поки не відомо, чи дрони були військовими, чи цивільними. Водночас вона підкреслила, що вони значно більші за звичайні приватні апарати.

В аеропорту попередили: попри відновлення роботи пасажири мають очікувати затримок і скасувань та стежити за повідомленнями своїх авіакомпаній.

Дивіться також В Осло у Норвегії над військовим об'єктом помітили дрони, БпЛА фіксували й у Швеції, – ЗМІ

Де бачили літальні апарати у Норвегії?

В Осло також зафіксували невідомий безпілотник над аеропортом Гардермуен, через що тимчасово закрили повітряний простір. За даними місцевих ЗМІ, обмеження зачепили від 12 до 14 рейсів, частину з яких – з Анталії, Малаги та Манчестера – довелося перенаправити до аеропорту Бергена, свідчать дані Flightradar24.

Також ЗМІ писали, що ще дрони помітили над військовими об'єктами фортеці Акерсгус у норвезькій столиці.

О 3:38 керівниця відділу комунікацій столичного летовища Моніка Фастінг заявила виданню VG, що роботу аеропорту відновлено і зранку вівторка рейси виконуватимуться у звичайному режимі.

Напередодні поліція затримала двох громадян Сінгапуру у центрі Осло у зв'язку з польотами дронів. Тим часом у Данії повідомили, що правоохоронці обох країн співпрацюватимуть, щоб з'ясувати, чи пов'язані між собою інциденти у повітряному просторі.

Літальні апарати, які фіксували над Осло, також зникли. Де вони тепер – невідомо.

Зауважте БпЛА літали кілька годин, але зникли: що кажуть в поліції про дрони над аеропортом Копенгагена

Чи бачили дрони у Швеції?

Шведське видання SVT повідомляло, що безпілотник також помітили над морем між Данією та Швецією. Також з'явилася непідтверджена інформація про можливе виявлення повітряної цілі над Стокгольмом, але деталей наразі немає.

Чи пов’язані інциденти в Норвегії та Швеції – офіційно невідомо.

Цікаво Не лише через страх: аналітик назвав 3 причини нерішучої реакції Трампа на провокації Росії

Чи може бути причетна до інциденту з дронами Росія?

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко припустив, що може бути причиною відповідних ситуацій у Скандинавських країнах. На думку лейтенанта, до цього може бути причетна Росія.

Росіяни можуть робити це все з метою спробувати паралізувати авіасполучення в країнах НАТО. Це не тільки цивільна авіація, але і вантажна, відповідно – економіка та логістика,

– написав він.

Також думку про те, що за дронами над Копенгагеном, Осло та Стокгольмом може стояти країна-агресорка, висунув і Володимир Зеленський. Це президент України обговорив із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою у Нью-Йорку 22 вересня.

"Окрему увагу приділили порушенням Росією повітряного простору країн – членів НАТО, зокрема 22 вересня в Копенгагені. Обмінялися думками щодо причин. Якщо не буде рішучої відповіді союзників – держав та інституцій – на агресивні провокації, Росія продовжить їх", – зазначив президент.

Водночас наразі жодна з країн не має прямих доказів того, що за цими інцидентами можуть стояти саме росіяни.