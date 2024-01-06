Передача Україні літаків F-16 від Данії затримується: на скільки і яка причина

Данія затримує передачу Україні F-16. У Міністерстві оборони країни назвали причину такого рішення.

Мовиться про те, що не виконали низку умов, які необхідні для передачі літаків Україні. Перед цим у Пентагоні розповіли, що українські пілоти вже можуть завершити навчання на F-16 до кінця 2024 року.

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Чому затримують передачу F-16 Україні

Журналісти з посиланням на Міноборони Данії заявили, що країна затримала передачу Україні F-16 до другого кварталу 2024 року, тобто на пів року.

Там пояснили, що причина полягає в тому, що не виконали низку умов, які необхідні для того, щоб Україна могла використовувати передані бойові літаки.

Окрім того, неясно, які саме обставини спричинили збій першого графіка. Адже планувалось, що Україна отримає перші шість винищувачів після Нового року.

У Міністерстві оборони Данії заявили, що серед факторів, які впливають на затримки, й графік навчань українських пілотів, розклад яких залежить від техніки та погоди.

Окрім того, продовжується робота в міжнародній коаліції ВПС, щоб забезпечити створення в Україні необхідної матеріально-технічної бази та інфраструктури,

– заявили в Міноборони Данії.

За їхніми словами, у Данії проходять навчання шість українських пілотів.

Очікують, що протягом 2024 року з Данії в Україну буде відправлено ще вісім літаків F-16, а у 2025 році – ще п'ять. Чи будуть затримувати й це постачання – поки невідомо.

F-16 для України: останні новини

Речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що українські пілоти мають завершити навчання на F-16 у США вже до кінця 2024 року.

Відомо, що наші пілоти навчаються на авіабазі у штаті Аризона. Там вони вивчають основи експлуатації F-16 в аудиторіях та на тренажерах. Далі – мають перейти до польотів.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що заяви наших партнерів мають свої особливості. Адже в нас є декілька груп пілотів, які навчаються в різних країнах. Тому термін, коли наші льотчики закінчать навчання в кожній з країн – різний.

Данія є єдиною країною, що назвала дати передачі F-16. Норвегія та Бельгія не повідомляли ані скільки F-16 вони передадуть Україні, ані коли це відбудеться.