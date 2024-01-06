Передача Украине самолетов F-16 от Дании задерживается: насколько и какова причина

Дания задерживает передачу Украине F-16. В министерстве обороны страны назвали причину такого решения.

Речь идет о том, что не выполнили ряд условий, необходимых для передачи самолетов Украине. Перед этим в Пентагоне рассказали, что украинские пилоты уже могут завершить обучение на F-16 к концу 2024 года.

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Почему задерживают передачу F-16

Журналисты со ссылкой на Минобороны Дании заявили, что страна задержала передачу Украине F-16 ко второму кварталу 2024 года, то есть на полгода.

Там объяснили, что причина состоит в том, что не выполнили ряд условий, необходимых для того, чтобы Украина могла использовать переданные боевые самолеты.

Кроме того, неясно, какие именно обстоятельства повлекли за собой сбой первого графика. Планировалось, что Украина получит первые шесть истребителей после Нового года.

В Министерстве обороны Дании заявили, что среди факторов, влияющих на задержки, и график учений украинских пилотов, расписание которых зависит от техники и погоды.

Кроме того, продолжается работа в международной коалиции ВВС, чтобы обеспечить создание в Украине необходимой материально-технической базы и инфраструктуры,

– заявили в Минобороны Дании.

По их словам, в Дании проходят обучение шесть украинских пилотов.

Ожидается, что в течение 2024 года из Дании в Украину будут отправлены еще восемь самолетов F-16, а в 2025 году – еще пять. Будут ли задерживать и эти поставки – пока неизвестно.

F-16 для Украины: последние новости

Спикер Пентагона Патрик Райдер заявил, что украинские пилоты должны завершить обучение на F-16 в США уже к концу 2024 года.

Известно, что наши пилоты учатся на авиабазе в Аризоне. Там они изучают основы эксплуатации F-16 в аудиториях и тренажерах. Далее должны перейти к полетам.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что заявления наших партнеров имеют свои особенности. У нас ведь есть несколько групп пилотов, обучающихся в разных странах. Поэтому срок, когда наши летчики закончат обучение в каждой из стран – разный.

Дания является единственной страной, назвавшей даты передачи F-16. Норвегия и Бельгия не сообщали ни сколько F-16 они передадут Украине, ни когда это произойдет.