Закон про мобілізацію: чому вилучили правку про демобілізацію

Верховна Рада України 11 квітня схвалила у другому читанні закон про мобілізацію. Втім, із нього вилучили правку про демобілізацію.

Кабінет міністрів отримав завдання розробити та внести на розгляд парламенту закон, що буде регулювати питання звільнення з військової служби військовослужбовців, які перебувають на фронті. Про це розповів член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

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Чому було вилучено правку про демобілізацію

Веніславський розповів, що причина вилучення правок щодо демобілізації полягала в рішенні Кабінету міністрів України, який звернувся до Верховної Ради з проханням доручити уряду розробити окремий законопроєкт, що регулюватиме питання звільнення військовослужбовців, які воюють.

Він також зазначив, що термін "демобілізація" не можна застосовувати в умовах війни.

Я б тут не застосовував термін "демобілізація", він в умовах війни взагалі не застосовується, оскільки демобілізація – це переведення загалом усього на мирний лад, а до кінця війни ми можемо говорити лише про додаткові підстави для звільнення з військової служби окремих категорій військовослужбовців,

– заявив нардеп.

Веніславський додав, що Кабінету міністрів було доручено розробити та внести на розгляд парламенту закон, який якраз і буде регулювати питання звільнення з військової служби, які протягом певного строку виконували бойові завдання.

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