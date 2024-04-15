Закон о мобилизации: почему изъяли правку о демобилизации

Верховная Рада Украины 11 апреля приняла во втором чтении закон о мобилизации. Впрочем, из него изъяли правку о демобилизации.

Кабинет министров получил задание разработать и внести на рассмотрение парламента закон, который будет регулировать вопрос увольнения с военной службы военнослужащих, находящихся на фронте. Об этом рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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Почему была изъята правка о демобилизации

Вениславский рассказал, что причина изъятия поправок по демобилизации заключалась в решении Кабинета министров Украины, который обратился в Верховную Раду с просьбой поручить правительству разработать отдельный законопроект, регулирующий вопрос увольнения военнослужащих, которые воюют.

Он также отметил, что термин "демобилизация" нельзя применять в условиях войны.

Я бы здесь не применял термин "демобилизация", он в условиях войны вообще не применяется, поскольку демобилизация – это перевод всего на мирный лад, а до конца войны мы можем говорить только о дополнительных основаниях для увольнения с военной службы отдельных категорий военнослужащих,

– заявил нардеп.

Вениславский добавил, что Кабинету Министров было поручено разработать и внести на рассмотрение парламента закон, что как раз и будет регулировать вопрос увольнения с военной службы, которые в течение определенного срока выполняли боевые задачи.

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