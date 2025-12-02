Новий улюбленець Трампа і наступник Келлога: хто такий Ден Дрісколл і чи дійсно погрожував Україні

На небосхилі американської політики зійшла нова зірка. Ден Дріскол – донедавна другорядний чиновник адміністрації Трампа (хоч і в ранзі міністра) несподівано опинився на чолі делегації США на переговорах у Києві. А потім не загубився під час наступних раундів, фактично замінивши Кіта Келлога, а тепер може стати новим міністром війни Америки.

24 Канал розповідає біографію Дена Дріскола, а також пояснює, кому та чому він зобов'язаний своєму злету.

Служба в Іраку і військове "коріння": що відомо про Дена Дрісколла?

Деніел "Ден" Патрік Дрісколл народився у 1986 році (точна дата народження в публічних джерелах чомусь не вказується, що й дивно, й показово) у містечку Бун у Північній Кароліні. У цьому ж штаті пройшло дитинство та молоді роки майбутнього політика.

Дрісколл має ступінь бакалавра бізнесового адміністрування престижного місцевого Університету Північної Кароліни в Чапел-Гілл (це alma mater Майкла Джордана).

Після отримання ступеня в 2007 році Ден подається на військову службу. Батько хлопця – ветеран В'єтнамської війни, а дідусь був дешифратором під час Другої світової, тому вибір виглядає цілком логічним.

Дрісколл служив танкістом – був командиром взводу кавалерійської розвідки (нині це не пов’язано з кіньми, а є даниною традиціям 19 століття) у 10-й гірській дивізії у Форт-Драм, штат Нью-Йорк. Також Ден Дрісколл навчався в Школі рейнджерів армії США.

З осені 2009 по літо 2010 року молодий офіцер був відкомандирований до Іраку, де йому довелося брати участь у бойових діях, за що Ден Дрісколл отримав відзнаку "За бойові дії" (​​Combat Action Badge) і Похвальну медаль (Commendation Medal).



Лейтенант Ден Дрісколл в Іраку / Фото з особистого архіву чиновника

Після 3,5 років служби Ден Дрісколл у званні першого лейтенанта йде у відставку та починає будувати кар'єру у приватному секторі. Наступним логічним кроком став пільговий вступ до престижної Єльської школи права та отримання наукового ступеня доктора права.

Дружба з Джей Ді Венсом

Наразі головний факт біографії Дена Дрісколла полягає в тому, що в Єльському університеті однокурсником і другом уродженця Північної Кароліни став Джей Ді Венс.

Нинішній віцепрезидент США пройшов схожий кар’єрний шлях і потрапив до "Ліги Плюща" завдяки воєнній службі. Дуже схоже, що саме цей епізод став визначальним для майбутньої кар’єри Дрісколла.

Як і Венс, Ден Дрісколл спробував себе як у бізнесі, так і в політиці.

Під час навчання в Єлі Дрісколл працював у Клініці юридичних послуг для ветеранів Єльського університету, а також проходив стажування в Комітеті Сенату у справах ветеранів та у впливового головного судді Дев'ятого округу Алекса Козінські.

Як ветеран Іраку, Дрісколл був залучений до розробки декількох законопроєктів щодо військових.

Після закінчення навчання Дрісколл спробував себе у великому бізнесі. Він працював як фахівець з інвестицій у кількох приватних компаніях та інвестбанкіром у рідному Шарлотт (найбільше місто Північної Кароліни), згодом працював венчурним капіталістом у фонді вартістю 200 млн доларів, пізніше входив до ради директорів агентства з підбору медичного персоналу, а потім переїхав до Силіконової долини.

У 2020 році Ден Дрісколл вирішив спробувати себе в політиці, але програв на виборах до Конгресу США в рідному штаті ще на стадії праймеріз Республіканської партії (фінішував лише 6-им). Втім, невдача не вибила Дрісколла зі шляху. У 2024 році він активно працював у кампанії Трампа та мав високий пост старшого радника.

Міністр у команді Трампа

Після перемоги Трампа в листопаді 2024 року заслуги Дрісколла не забули – побратим Джей Ді Венса отримав другорядний, але все ж міністерський уряд, й став міністром Сухопутних військ США (правильно ця посада називається 26-ий Секретар Армії, вона підзвітна голові Пентагону).

Які обов'язки міністра Сухопутних військ США:

комплектування, оснащення та навчання Сухопутних військ;

управління військовими базами США в усьому світі,

затвердження закупівлі зброї;

контроль за проєктами розробки зброї.

Зверніть увагу! Відомство Дрісколла забезпечує підтримку та функціональну готовність приблизно 480 000 військовослужбовців, солдатів нацгвардії та резерву, а також пов'язаних з ними цивільних осіб.



Загалом це близько 1 300 000 людей, а щорічний бюджет на це складає 190 мільярдів доларів.

Окрім того, що виписаний Трампом і затверджений Конгресом (66 проти 28 голосів у Сенаті) статус дозволяє Дену Дрісколлу додати у візитці до "доктора" ще й прикметник "високоповажний" (The Honorable), скажімо так, обов’язки у пана міністра не надто широкі, а повноваження – не дуже солідні, тому не дивно, що до листопада 2025 року ви могли не знати про його існування.

При тому що Дрісколл став наймолодшим на своїй посаді в історії США, а одним із завдань, що перед ним поставило керівництво, було вивчення українського досвіду з використання дронів у бойових умовах. Гострий на язик президент США через це навіть став називати чиновника "Drone guy".

Також Трамп у квітні 2025 року зробив Дрісколла в.о. директора Бюро з питань алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин, а в травні міністр відзначився серією заяв щодо військової реформи та модернізації армії.

Зокрема, Дрісколлу випала честь оголосити про "поховання" проєкту нікому не потрібного 38-тонного "легкого танку" M10 Booker, на який Пентагон витратив мільярди доларів.

Новий міністр був безжальним до інших безперспективних розробок, які пожирають мільярди, прикрив деякі "синекури" поважних зброярів і суттєво оптимізував оборонні закупівлі. Тобто в особі Дрісколла маємо не лише друга Венса, але й непоганого фахівця. Принаймні, так описують його американські ЗМІ.

Крім того, Дрісколл намагався всіляко догоджати Трампу й був готовий за першим словом президента надсилати Нацгвардію задля підтримання правопорядку в ті міста, на які вказував Білий Дім, не думаючи про законність таких наказів. За це як Трамп, так і Дрісколл отримали чималу порцію критики від ЗМІ, але це їх не зупинило.

Попри це на перших ролях Дрісколл не був і близько.

Дрісколл буде замість Келлога?

Все змінилося, коли Стів Віткофф нарешті адаптував надісланий йому росіянами "мирний план", з яким відправили до Києва американську делегацію на чолі з Дрісколлом.

В Україні міністра та друга Джей Ді Венса прийняли з пошаною, а сам він (якщо вірити інсайдам) занадто в себе повірив і поводив себе зверхньо, намагаючись викручувати Україні руки та шантажувати нас позбавленням американської підтримки.

Тоді ЗМІ написали, що Дрісколл – невипадковий гість, а, дуже схоже, що повноцінна заміна спецпредставнику Трампа Кіту Келлогу, який так і не зумів позбутися симпатій до України, а тому був проклятий росіянами та усунутий командою Трампа від процесу переговорів.



Дрісколла вітає в Києві президент Зеленський / Фото ОП

Домогтися свого та примусити Україну до капітуляції Дрісколлу не вдалося, хоча він добряче налякав європейських послів на зустрічі в Києві.

Згодом Дрісколл побував на переговорах у Женеві, де 28 пунктів Віткоффа – Дмитрієва стараннями української делегації, європейських партнерів і держсекретаря США Марко Рубіо набули притомного виду. А 24 листопада 2025 року проводив переговори вже з росіянами в Абу-Дабі (ОАЕ). Вони ніякого значення не мали, але солідності Дрісколлу додали.

Дрісколл – новий міністр війни?

У грудні 2025 року американські ЗМІ все частіше стали згадувати Дена Дрісколла вже не як переговорника, а потенційного міністра війни (так при Трампі стали називати Міністерство оборони, тобто Пентагон).

Річ у тім, що справи чинного міністра війни Піта Гегсета йдуть не те, щоб добре. І йдеться не про оголошену ним війну гендерам і бородам в американському війську. Колишній військовий і телеведучий на позиції міністра, м’яко кажучи, не вразив, потрапляючи час від часу у численні скандали.

Втім, натяки на корупцію, непотизм та ідіотизм Трамп своєму протеже пробачав, а разом із ним – саботаж підтримки України та неповагу до союзників по НАТО, але не зміг пробачити Гегсету його популярність.

Попри всю свою комічність Гегсет має високі рейтинги у МАГА та вважається там "крашем". Деякі експерти розглядають Гегсета поруч із Венсом і Рубіо як можливого кандидата в президенти від республіканців, якщо, звісно, Трамп вирішить не йти не третій термін.

З огляду на все це не треба дивуватися, що Трамп (і його команда) почали обережно "зливати" Гегсета. Привід знайшовся як ніколи доречно. З вересня США активно надувають щоки та показують, що готові вдертися до Венесуели, а Піт Гегсет відіграє в цьому процесі роль "головного Маркіяна" (тобто того, чого всі чекають, але воно ніяк не стається, – 24 Канал).

Детально США готують вторгнення у Венесуелу: для чого це Трампу та чи втрутяться Китай і Росія

Наразі США навіть нормально не закрили небо над країною Мадуро, натомість гатять по човнах, які, як вони вважають, можуть належати венесуельським контрабандистам. Сам Трамп на цьому піарився, а Гегсет викладав відео цих операцій, по факту – позасудових страт.

Одне з відео привернуло увагу журналістів. Точніше не воно, а те, що залишилось за кадром. З’ясувалося, що безжальне добивання живих людей, які опинилися у воді після першої атаки, відбулося за усним наказом "убити всіх" від Гегсета. Фактично, це готовий кейс для Гааги, бо це явний воєнний злочин. Всього ж тоді було вбито без суда й слідства 11 людей.

Нині вчинок Гегсета активно обговорюють у Сенаті та ЗМІ (флагманська публікація, – за The Washington Post), прессекретарка Білого дому Каролайн Левітт підтвердила, що саме Гегсет наказав підлеглим "мочити всіх".

Трамп при цьому не поспішає відмазувати свого колишнього улюбленця та клеймити fake news. Це може вказувати на те, що над Пітом збираються хмари й цю негоду він не переживе як міністр війни. Якщо це станеться, то його уряд може посісти Ден Дрісколл, про якого ви тепер знаєте значно більше.

Ден Дрісколл одружений на своїй шкільній пасії – Кассандрі "Кессі" Рекс. Нині вона – успішний пластичний хірург. Пара виховує двох дітей – сина Дена-молодшого та доньку Лілу.