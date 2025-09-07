"Відповідальність неминуча": Москву прикрасили листівками на честь Дня ГУР МО
- У Москві з'явилися листівки від ГУР МО з нагадуванням про неминучу відповідальність росіян за злочини.
- Листівки розмістили в різних районах на честь 33-ї річниці української воєнної розвідки.
У Москві "відзначають" День ГУР МО. Столиця країни-агресорки прикрашена листівками від української розвідки.
Вони нагадують росіянам, що відповідальність неминуча. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела у ГУР.
Якими листівками ГУР прикрасило Москву?
У російській столиці "святкують" День воєнної розвідки України. Сьогодні вона святкує свою 33-ю річницю.
Одночасно у різних районах Москви у публічних місцях – на парканах, у парках, зупинках громадського транспорту, на стовпах і просто на стінах підʼїздів – зʼявилися вітальні листівки. На них зображений логотип ГУР МО та нагадування всім москвичам – "відповідальність неминуча".
Листівки від ГУР у Москві
Після всіх злочинів, які вчинили московити на нашій землі, наївно сподіватися, що їх омине заслужена кара як сьогодні, так і повсякчас. Мешканці столиці так званої Росії вочевидь, можуть сподіватися на особливі вітання від української воєнної розвідки вже незабаром,
– зазначив співрозмовник у ГУР МО.
Операції ГУР: останні новини
- ГУР МО України провело операцію у Чорному морі у серпні 2025 року, під час якої було знищено катер, РЛС та РЕБ окупантів.
- Бійці підрозділу "Братство" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО зупинили прорив окупантів до кордонів Дніпропетровської області. Малими групами росіяни хотіли пройти за лінію зіткнення і зайняти вогневі позиції в будівлях. Там вони б накопичували сили для подальшої атаки на українські позиції. По їх укриттях вдарили дронами.