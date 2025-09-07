Укр Рус
7 вересня, 23:04
Штурми, спецоперації у Чорному морі й диверсії: ГУР показало кадри бойових операцій

Сергій Попович
Основні тези
  • ГУР України опублікувало відео своїх спецоперацій, включаючи штурмові дії та операції на Чорному морі.
  • У серпні 2025 року було проведено операцію, під час якої знищено катер, РЛС та РЕБ окупантів, а також зупинено прорив окупантів у Дніпропетровську область.

До Дня військової розвідки українські воїни оприлюднили унікальні кадри своїх спецоперацій на різних ділянках фронту. Це штурмові операції, звільнення українських земель, операції у Чорному морі.

Кадри, показані у відео, знімали самі бійці ГУР. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР у телеграмі.

ГУР показало кадри своїх бойових операцій

У відео показано штурмові дії, підняття українського прапора на звільнених територіях, а також фрагменти масштабної битви на Чорному морі та роботу диверсійних груп у тилу ворога.

Крім того, розвідники продемонстрували операції з далекобійними ударами по ворогу та роботу бойових катерів.

"Непересічні задачі, особливі радощі, належне визнання – робота розвідника – найкраща в світі", – підписано відео.

ГУР показали кадри своїх операцій: дивіться відео

Операції ГУР: останні новини