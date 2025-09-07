Штурми, спецоперації у Чорному морі й диверсії: ГУР показало кадри бойових операцій
- ГУР України опублікувало відео своїх спецоперацій, включаючи штурмові дії та операції на Чорному морі.
- У серпні 2025 року було проведено операцію, під час якої знищено катер, РЛС та РЕБ окупантів, а також зупинено прорив окупантів у Дніпропетровську область.
До Дня військової розвідки українські воїни оприлюднили унікальні кадри своїх спецоперацій на різних ділянках фронту. Це штурмові операції, звільнення українських земель, операції у Чорному морі.
Кадри, показані у відео, знімали самі бійці ГУР. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР у телеграмі.
Дивіться також "Відповідальність неминуча": Москву прикрасили листівками на честь Дня ГУР МО
ГУР показало кадри своїх бойових операцій
У відео показано штурмові дії, підняття українського прапора на звільнених територіях, а також фрагменти масштабної битви на Чорному морі та роботу диверсійних груп у тилу ворога.
Крім того, розвідники продемонстрували операції з далекобійними ударами по ворогу та роботу бойових катерів.
"Непересічні задачі, особливі радощі, належне визнання – робота розвідника – найкраща в світі", – підписано відео.
ГУР показали кадри своїх операцій: дивіться відео
Операції ГУР: останні новини
ГУР МО України провело операцію у Чорному морі у серпні 2025 року, під час якої було знищено катер, РЛС та РЕБ окупантів.
Бійці підрозділу "Братство" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО зупинили прорив окупантів до кордонів Дніпропетровської області. Малими групами росіяни хотіли пройти за лінію зіткнення і зайняти вогневі позиції в будівлях. Там вони б накопичували сили для подальшої атаки на українські позиції. По їх укриттях вдарили дронами.