Як Київ вшановував полеглих воїнів до 10-ї річниці боїв за Іловайськ: фоторепортаж

У День пам'яті загиблих захисників, 29 серпня, Україна вшановувала всіх, хто віддав своє життя за свободу. Також цього дня, 10 років тому, наші воїни розпочали вихід з Іловайського котла "гуманітарним коридором", по якому відкрив вогонь ворог.

Зокрема, жителі столиці та гості міста прийшли до центру Києва, аби виявити свою шану полеглим воїнам. У цьому матеріалі 24 Каналу дивіться фоторепортаж з місця події.

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День пам'яті загиблих захисників у Києві

Під час боїв за Іловайськ у 2014 році загинуло 368 українських військових, 18 – зникли безвісти. Указ про запровадження пам'ятної був підписаний президентом у 2019 році.

Фоторепортаж з центру Києва, де вшановували пам'ять полеглих бійців / Валентина Поліщук для 24 Каналу

На світлинах видно свічки, що принесли люди до стенда зі загиблими українськими героями. Також неподалік було встановлено ряд плакатів, що розповідають історію оборони Іловайська.

У ніч з 28 на 29 серпня Владімір Путін особисто звернувся до своїх бойовиків зі закликом створити коридор для виходу українських з оточеного Іловайська. Спершу українські колони безперешкодно рухалися, проте згодом противник відкрив по них вогонь.

Численні свідчення через певний час підтвердили, що бої під Іловайськом – це перша сутичка сил Збройних Сил України зі регулярними частинами армії Росії . Москва намагалася заперечити цей факт.

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Офіс генпрокурора заявляв, що на відповідній ділянці біля Іловайська в той момент угрупування Росії складалося з дев'яти батальйонно-тактичних груп. Співвідношення особового складу противника до українського було 1 до 18, також ворог суттєво переважав у техніці.