Указ про запровадження Дня захисників України у 2019 році підписав президент Володимир Зеленський. Дата була обрана невипадково. Річ у тім, що 29 серпня 2014 року українські воїни вийшли з оточення в Іловайську. Ці події увійшли в історію під назвою Іловайська трагедія, передає LifeStyle 24.

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День пам'яті захисників України: що це за свято

Бої за Іловайськ відбувалися у серпні 2014 року. Спершу українська армія контролювала місто, однак згодом його оточили регулярні російські війська. Через деякий час Президент Росії Володимир Путін віддав наказ, аби зробили гуманітарний коридор для українських захисників. Однак росіяни, як зазвичай, не дотрималися домовленостей та почали розстрілювати наших військовослужбовців. Згідно з даними Національного військово-історичного музею, під час боїв за Іловайськ загинуло 368 українських військових. Крім того, кажуть, що 18 захисників зникли безвісти. Про цю трагедію ніколи не можна забувати, варто вшанувати пам'ять полеглих.

Цікаво, що символом пам'ятного дня вважаються соняшники. Річ у тім, що на Сході та на Півдні України є багато соняшникових полів, де й полягли українські захисники. Сьогодні традиційно необхідно вшановувати пам'ять загиблих о 9 годині ранку, коли проходить всеукраїнська хвилина мовчання. У багатьох містах України є алеї слави, куди також можна піти у цей день. Деякі люди, крім того, відвідують церкву, аби поставити свічку.