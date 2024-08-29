Якщо вас турбують головні болі, то сьогодні варто помолитися до Івана Предтечі. Кажуть, що він допомагає вилікуватися, якщо попросити щиро. Більше про це церковне свято розповість LifeStyle 24.

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Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя

У Біблії стверджується що одного разу дружина Ірода наказала ув'язнити Івана Хрестителя, адже не поважала його. Згодом її донька Саломея вразила царя танцем, чим заслужила здійснення бажання. Так, дівчина попросила, аби їй принесли голову Предтечі, тому через деякий час святого стратили. Учні Івана поховали пророка за всіма християнськими правилами, а от Саломея поплатилася за свій вчинок. Якось вона впала у воду, бо тріснув лід. Тіло дівчини так і не змогли знайти, кажуть, що їй відтяло голову, коли це сталося.

Що не можна робити

Не можна вживати м'ясні та молочні продукти.

Заборонено сваритися та лихословити.

Не рекомендується щось різати та брати до рук гострі інструменти.

Варто відмовитися від їжі червоного кольору, адже вважається, що це кров Івана Хрестителя.

Народні прикмети

Якщо літатиме багато гусей, то чекайте на дощ.

Якщо почуєте грім, то восени буде тепла погода.

Якщо журавлі вже відлетіли, то незабаром надворі похолодає.

Якщо на каштанах вже не залишиться листя, то бабине літо протримається довго.

Що ще відзначають

29 серпня відзначається День пам'яті захисників України. Його у 2019 році запровадив президент Володимир Зеленський. Під час події вшановується пам'ять людей, що загинули у війні, яку розпочала Росія. Зокрема, українці згадують героїв, які віддали своє життя під час Іловайської трагедії, що сталася у 2014 році.

Також сьогодні – Міжнародний день дій проти ядерних випробувань. 2 грудня 2009 року це свято ініціювали на сесії Генеральної Асамблеї ООН. Перше святкування відбулося вже наступного року.