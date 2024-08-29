Наші предки у цей день молилися до Івана Хрестителя, якщо їх боліла голова. Вони вірили, що він може зцілити кожного. Крім того, люди збирали лікувальні трави, які також допомагали позбутися болю. Вважалося, що їх ще потрібно вживати тим, хто має психічні розлади, зазначає LifeStyle 24.

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З нагоди важливого церковного свята наша редакція зібрала добірку привітань у картинках. Бажаємо усім міцного здоров'я, спокою, перемоги та мирного неба. Проведіть цей день у колі найближчих людей!

Усікновення голови Івана Предтечі: картинки-привітання

Зі святом / Фото Telegraf

Зі святом / Фото Telegraf

Зі святом / Фото Ютуб

Зі святом / Фото sendpic.com.ua

Зі святом / Фото sendpic.com.ua

Зі святом / Фото sendpic.com.ua

Зі святом / Фото Etnosoft

Зберігайте привітання у картинках та відправляйте їх рідним і друзям. Не залишайте їх сьогодні без теплих слів!