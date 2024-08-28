Звичайно, багатьом складно прощатися зі школою, адже у цьому закладі люди проводять велику частину свого життя. Не хочеться відпускати вчителів та однокласників, з якими вже встигли стати справжньою сім'єю. З нагоди Дня знань редакція LifeStyle 24 зібрала добірку гарних привітань для випускників.
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Привітання з 1 вересня для випускників
Зі святом 1 вересня! Твій останній шкільний рік – це фінішна пряма перед стартом у доросле життя. Нехай цей час буде сповнений яскравих моментів і незабутніх подій!
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Славних днів, удачі, процвітання,
Нехай успіхи радують тебе частіше,
Хай доля виконає усі бажання,
І подарує в це прекрасне свято щастя!
Зі святом 1 вересня / Фото LifeStyle 24
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Дорогі учні, сьогодні розпочинається останній навчальний рік для вас. Вже зовсім скоро ми попрощаємося, а батьки та вчителі відпустять своїх дорогих дітей у доросле життя. Бажаємо, щоб кожен з вас вступив у той навчальний заклад, про який давно мріє, знайшов там хороших друзів та здобув важливі знання.
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Останній перший дзвоник для декого із вас,
В останнє перше вересня запросить вас у клас.
Випускники, для вас це свято знань прощальне,
І майже ви дорослі – всі прийміть вітання!
За цей останній рік ви спробуйте найбільше
Ввібрати в досвід свій знання найважливіші.
Є впевненість, що ми зробили все можливе,
Щоб ваш подальший шлях був гідний і щасливий!
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Рідні наші випускники, вже наступного року ви покинете коридори рідної школи. Більше ніколи не сядете за шкільні парти, не побігаєте з однокласниками на перервах та не отримаєте двійку з математики. Попереду у вас неймовірно цікаве життя, тож бажаємо насолоджуватися кожною хвилинкою, але не забувати старих друзів.
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Зі святом 1 вересня / Фото LifeStyle 24
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Цей День знань для вас особливий, любі випускники, як і для мене – для вашої класної керівнички. Сумно прощатися, але це неминуче. Кожен з вас – талановитий, веселий, розумний та креативний. Використовуйте свої знання на благо України, не бійтеся пробувати щось нове та ризикувати. Щасливого вам майбутнього!
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Незабудок букетик малий
Зоріє у тебе на грудях,
Стелиться шлях непростий та ясний
Для тебе між добрії люди.
Все добре зі школи візьми у життя —
І вчительську мудрість, і шану від друзів,
Хай легкою буде доля твоя,
Хай люблять тебе і шанують усюди.