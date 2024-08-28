Чи не найтепліших побажань заслуговують класні керівники, адже вони разом зі своїми учнями переживають шкільні пригоди, долають складні ситуації та тішаться, коли стається щось хороше. Тому редакція LifeStyle 24 підготувала для них чудові привітання. Зберігайте нашу добірку, оскільки День знань вже незабаром.

Читайте також Щасливого 1 вересня: найкрасивіші привітання у прозі та віршах першій вчительці

Свято 1 вересня 2024: привітання у прозі та картинках

З 1 вересня підкорюйте нові вершини знань, зустріньте добрих і надійних друзів і досягайте заповітних цілей. А ваші здібності та наполегливість нехай стануть запорукою визначних успіхів у зміцненні України!

Привітання з Днем знань / Фото LifeStyle 24

***

Настає новий навчальний рік, попереду нехай вас чекають тільки нові пізнання, успіх і везіння, нехай День знань надихне на нові досягнення, дасть тверду опору для подальших життєвих перспектив!

***

Вітаю з Днем знань! Нехай попереду чекає багато цікавого, кожен урок дарує відкриття, навчальний рік буде успішним і безпечним. Бажаю, щоб перший день вересня запам'ятався трепетним хвилюванням, усмішками та радістю. Сил, терпіння, удачі!

Привітання з Днем знань / Фото LifeStyle 24

***

З Днем знань! Нехай веселим завзяттям увірветься доброта і чистота свята, нетерплячі учні подарують усмішки, квіти, а день рясніє віршами, привітаннями й музикою. Бажаю першого дня осені задати ритм і настрій майбутньому рокові, який буде багатий на світлі голови, таланти й геніальні уми.

Теж цікаво Школа радо зустрічає: неймовірні привітання у віршах та картинках з Днем знань

***

З Днем знань, дорогі класні керівники. Нехай новий навчальний рік принесе море позитивних емоцій і відмінних оцінок. Нехай шкільне життя буде сповнене яскравими подіями й грандіозними досягненнями. Улюблені вчителі, здоров’я вам, щастя, добробуту та бадьорого настрою.

Привітання з Днем знань / Фото LifeStyle 24

***

З Днем знань, дорогі класні керівники. Бажаємо вам з такою ж легкістю, з таким же ентузіазмом вести своїх дітей до нових знань і відкриттів, як захоплені екскурсоводи проводять свої найпрекрасніші екскурсії. Успіхів вам і вашим учням, здоров’я вам і вашим близьким, гарного настрою вам і всім навколо.