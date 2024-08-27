У День знань привітання отримують не лише учні, але і їхні батьки та вчителі. Редакція LifeStyle 24 зібрала добірку гарних картинок та побажань, які варто обрати з нагоди 1 вересня. Сподіваємося, що вам щось припаде до душі.
Актуально Як гарно привітати вчителів, дітей і колег з 1 вересня : побажання, які точно їм запам'ятаються
День знань 2024: привітання у віршах та картинках
Хай навчання в радість буде,
Хай наука не забуде
Поміститись в голові,
Щоб вдавалось все тобі!
Загалом, ти добре вчися,
І ніколи не журися
Про оцінки, про свої,
Знай, що головне в житті –
Це освіта і знання,
Школа, вчитель і рідня!
З Днем знань / Фото LifeStyle 24
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Бажаємо здоров'я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття!
Хай скрізь буде лад – на роботі, в сім'ї,
І радість на серці, і хліб на столі.
З Днем знань, дорогі вчителі!
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Вересень щедро сонцем зігрітий,
В школу повсюди сходяться діти.
Квіти барвисті в них у руках,
Вогники щастя ясніють в очах.
В кожного радісна усмішка сяє,
Дзвоником першим їх школа вітає.
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Ось і літо промайнуло,
Школа кличе знову нас.
Щоб навчатися нового
Й пізнавати все навколо.
Хтось іде у перший клас,
Хтось – у випускний.
Хай всім в навчанні таланить,
Хай буде цінна кожна мить.
До слова Свято вже скоро: чи варто дарувати вчителям квіти на 1 вересня
З Днем знань / Фото LifeStyle 24
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З Днем знань вітаю нині.
Цікавого навчання!
Щоб легко все вдавалось
І щоб було бажання.
Щоби були веселі
Перерви та уроки.
Щоби були простими
До знань всіх твої кроки.