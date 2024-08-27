У День знань привітання отримують не лише учні, але і їхні батьки та вчителі. Редакція LifeStyle 24 зібрала добірку гарних картинок та побажань, які варто обрати з нагоди 1 вересня. Сподіваємося, що вам щось припаде до душі.

Актуально Як гарно привітати вчителів, дітей і колег з 1 вересня : побажання, які точно їм запам'ятаються

День знань 2024: привітання у віршах та картинках

Хай навчання в радість буде,

Хай наука не забуде

Поміститись в голові,

Щоб вдавалось все тобі!

Загалом, ти добре вчися,

І ніколи не журися

Про оцінки, про свої,

Знай, що головне в житті –

Це освіта і знання,

Школа, вчитель і рідня!

З Днем знань / Фото LifeStyle 24

***

Бажаємо здоров'я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття!

Хай скрізь буде лад – на роботі, в сім'ї,

І радість на серці, і хліб на столі.

З Днем знань, дорогі вчителі!

***

Вересень щедро сонцем зігрітий,

В школу повсюди сходяться діти.

Квіти барвисті в них у руках,

Вогники щастя ясніють в очах.

В кожного радісна усмішка сяє,

Дзвоником першим їх школа вітає.

***

Ось і літо промайнуло,

Школа кличе знову нас.

Щоб навчатися нового

Й пізнавати все навколо.

Хтось іде у перший клас,

Хтось – у випускний.

Хай всім в навчанні таланить,

Хай буде цінна кожна мить.

До слова Свято вже скоро: чи варто дарувати вчителям квіти на 1 вересня

З Днем знань / Фото LifeStyle 24

***

З Днем знань вітаю нині.

Цікавого навчання!

Щоб легко все вдавалось

І щоб було бажання.

Щоби були веселі

Перерви та уроки.

Щоби були простими

До знань всіх твої кроки.