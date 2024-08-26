Зазвичай 1 вересня діти дарують улюбленим вчителям квіти, солодощі або подарунки, зроблені своїми руками. Однак ця традиція з кожним роком відходить у минуле. Більше інформації розповість LifeStyle 24.

До слова Привітання вчительці з 1 вересня: щирі слова у прозі та віршах

Чи дарувати вчителям квіти 1 вересня

Квіти – один із символів 1 вересня, без якого дехто не уявляє початок навчального року. Часто вчителі приносять додому багато букетів, які декілька днів прикрашають їхні кімнати. Однак ситуація трохи змінилася, відколи розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Вчителі, зокрема, просять не витрачати гроші на квіти, а натомість задонатити на Сили оборони України, оскільки це зараз набагато важливіше. Такі акції підтримки українських військових з 2022 року відбуваються у різних освітніх закладах, а люди їх підтримують.

Звичайно, можна і перерахувати кошти на підтримку української армії, і подарувати букети вчителям, якщо є така можливість. У цьому випадку кожен обирає сам, як зробити. Проте є ще й доволі практичний момент. Зокрема, квіти досить швидко в'януть, тож можна обрати інший подарунок – наприклад, від усього учнівського та батьківського колективу, або ж зробити щось цікаве власноруч – такі речі дуже цінуються. Попри це, завжди потрібно пам'ятати, завдяки кому в українських дітей є можливість здобувати знання. Багато військовослужбовців віддали своє життя за Україну, а хтось продовжує захищати нашу державу на фронті, де зараз дуже складно.