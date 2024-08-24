1 вересня – це важливий день не лише для школярів та батьків, але й для вчителів, які починають з нового навчального року навчати дітей та давати нові знання, пише Lifestyle 24.

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Кожному вчителю буде приємно, коли учень скаже йому кілька теплих слів чи привітає щемливим віршем, тому редакція підібрала найкращу добірку привітань для вчителів, щоб ви мали змогу обрати щось близьке своєму серцю.

Привітання вчительці у прозі

Вітаю з Днем знань! Нехай цей навчальний рік пройде, залишаючи за собою лише добрі спогади. Нехай здоров’я і нерви не підведуть. Нехай в душі завжди живе радість і гордість за Ваших учнів. Благополуччя в родинах і успіху в роботі!

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З Днем знань, дорогі вчителі. Бажаємо вам неймовірних сил, здоров’я, натхнення, оптимізму, ентузіазму, сміливості, наполегливості, рішучості, бадьорості і багато чудових ідей, щоб поповнити голови учнів новими знаннями, щоб зробити цей навчальний рік вельми успішним і плідним. Всіх благ вам, милі вчителі.

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Від щирого серця і з радістю вітаємо вас з прекрасним і важливим Днем знань, який ми всі так чекали все літо! Ми дуже раді довгоочікуваній зустрічі з вами. Бажаємо вам розумних і серйозних учнів, прекрасних і цікавих уроків, цікавих шкільних заходів і подій. Нехай ваше здоров’я буде міцним, настрій тільки відмінним, а щастя буде вашим вірним товаришем. Всього найпрекраснішого, що може бути в житті, ми вам щиро бажаємо. З Днем знань Вас, любий наш вчителю.

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Дорогі вчителі, вітаємо вас з 1 вересня! Ви для нас - родина, яка дарує турботу, яка готує нас до дорослого життя, опікується нами, виховує, вчить бути самостійними і цінувати дружбу. Ви - наше джерело мудрості, сили, досвіду, наша опора!

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Кожному вчителю бажаю вдячних учнів, здійснення всього задуманого, блискучих результатів, мудрості, активності й здоров'я! Дякую, що ви ділитеся зі школярами своїми знаннями! Позитивних емоцій і відмінного настрою всім вам!

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У цей нелегкий час бажаю вчителям стійкості, сталевих нервів та невимовного позитиву, щоб суповоджувати школярів у їхній мандрівці знаннями. Вітаю педагогів з 1 вересня!

Привітання вчительці у віршах

Вчителі! З Днем знань!

З осінньою порою.

Бажаю процвітання

З роботою непростою.

Любові, тепла, везіння,

Удачі без кордонів.

Посмішок, здивування,

Сяйва дитячих облич.

Чудес і натхнення,

Здоров’я на сто років.

Настрою, щастя,

Впевнених перемог!

***

Ми хочемо вас привітати

У цей святковий осінній день

Тепла і сонечка побажати

І щоб радісно вам було кожен день!

Бажаємо здоров'я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття!

Хай скрізь буде лад — на роботі, в сім'ї,

І радість на серці, і хліб на столі.

Хай сміхом й веселістю повниться хата,

Родина хай буде здорова й багата!

І мрій, і бажань, і наснаги творити,

Щоб серцю хотілося жити й любити!

Хай учні шанують, повагу

Злагода й мир у житті хай панують!

***

Ви найкращий вчитель на світі,

Світло знань готові дарувати!

Вас люблять, напевно, всі діти,

Адже є у вас дар — навчати!

Ми вам від душі побажаємо

Успіхів у навчальних справах!

Нехай школа для вас буде раєм,

Хай щастя в очах сяє!

***

За невтомну працю вашу

Уклін вам до землі низький,

Прийміть подяку щиру нашу

За труд учительський важкий.

Хай добре вам весь час живеться

Без горя, смутку та біди,

А галаслива хай малеча

Приносить радість вам завжди!

***

Вас вітаємо зі святом!

Ви один, а нас – багато!

Бо за знаком вищої долі

Ми стрічаємось у школі!

Будете нам викладати,

Знання в голови вкладати!

Тож бажаємо терпіння

І завжди в усім везіння!