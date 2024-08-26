Оскільки свято 1 вересня вже не за горами, варто починати готуватися до нього. Тому редакція LifeStyle 24 підготувала добірку щирих привітань для дітей, вчителів та колег. Зберігайте наш чудовий матеріал.

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Привітання з 1 вересня для дітей

Дорогі діти, починається новий навчальний рік. Попереду багато цікавого, однак труднощі таки можуть траплятися на життєвому шляху. Бажаємо вам витримки, сил та мотивації, щоб з гідністю їх подолати!

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Любі наші учні, щиро вітаємо зі святом 1 вересня. Сподіваємося, що влітку вам вдалося добряче відпочити та підготуватися до початку навчання. Мрійте, любіть, дійте та реалізовуйте свої плани й мрії в реальність. Пам'ятайте, що ваші рідні та друзі завжди поруч, тому подадуть руку допомоги, коли це потрібно.

Привітання з 1 вересня для дітей / Фото "Твій світ"

Привітання з 1 вересня для вчителів

Шановні вчителі, в першу чергу хочеться подякувати вам за неоціненні знання та терпіння. Бажаємо, щоб цей навчальний рік пройшов не лише весело, але й з якомога меншою кількістю пригод. Бажаємо вам вихованих учнів, хорошої зарплати та найкращих колег. Нехай шкільні будні будуть наповнені позитивом та радістю!

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Сьогодні найкрасивіших побажань заслуговують саме вчителі. Тож щиро вітаємо вас з 1 вересня. Нехай і вдома, і на роботі панує спокійна атмосфера та затишок. Вмійте не лише гарно працювати, але й відпочивати.

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Привітання з 1 вересня для колег

Любі колеги, ось і розпочинається черговий навчальний рік для нас. Знаю, що він точно пройде не без складнощів, але вірю, що разом ми зможемо з ними справитися. Найперше бажаю вам міцного здоров'я та непохитних нервів. Нехай робота приносить більше задоволення, а не смутку!

Привітання з 1 вересня для колег / Фото "Твій світ"

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Дорогі вчителі, ви вже давно стали для мене найкращими колегами. Вітаю з Днем знань! Хочу, щоб у цьому навчальному році ми частіше збиралися у позаробочий час та гарно його проводили. Нехай збуваються всі мрії, навіть у такий складний для України період. Незабутнього вам святкування та вдячних учнів!