Так, хтось розпочинає підготовку з придбання канцтоварів та шкільної форми, вже в останній момент думаючи про квіти для вчителів. LifeStyle24 підготував цікаві варіанти букетів, якими можна вразити викладачів.

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Букети на 1 вересня

Рекомендуємо звернути увагу на невеликі суцвіття. У букеті можна поєднати ромашки та інші квіти білого кольору. Цей варіант є вишуканим та ніжним, тому обов'язково запам'ятається вчительці.



Букет ромашок / Фото Pinterest

Водночас гарний букет можна скласти з різноколірних хризантем. Ці квіти символізують красу та радість, тому стануть чудовим варіантом для подарунка на 1 вересня. Яскраві кольори та ніжні пелюстки додадуть букету родзинки, але при цьому він виглядатиме елегантно та вишукано. Приємним бонусом є тривале цвітіння хризантем, тому вони будуть свіжими протягом кількох днів.



Букет кольорових хризантем / Фото Dicentra

Також можна звернути увагу на композиції, які створені з квітів. Так, букет з соняшників нагадуватиме про теплі промені та викликатиме позитивні емоції при одному лише погляді на них. Для того, щоб надати композиції вишуканості та оригінальності, додайте гілочки звіробою та гвоздики до неї.



Букет соняшників та інших квітів / Фото Pinterest

Жовті троянди символізують тепло та радість, тому стануть гарним варіантом подарунка під час святкування 1 вересня. Такий букет асоціюватиметься з сонцем та процвітанням. Троянди можуть тішити красою вчительку до 2-х тижнів, тому зверніть увагу на цей варіант.



Букет жовтих троянд / Фото Pinterest

До того ж здивувати викладача можна незвичайним оформленням букета. Кольорові стрічки, кошики, папір, солодощі – обов'язково привернуть увагу та залишать приємні спогади у вчителів.



Оригінальний букет з цукерками / Фото Pinterest

Крім букета квітів, не забудьте підготувати словесне привітання.