Для учнів, які лише підуть до школи, однією з найважливіших людей стане перша вчителька. Вона буде супроводжувати дітей протягом декількох років, підказувати правильний шлях, допомагати й підтримувати у складних ситуаціях. Красиві привітання для першої вчительки підготував LifeStyle 24.

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Привітання з 1 вересня для першої вчительки

Ви – найкращий вчитель на світі,

Світло знань готові дарувати!

Вас люблять, напевно, всі діти,

Адже є у вас дар – навчати!

Ми вам від душі побажаємо

Успіхів у навчальних справах!

Нехай школа для вас буде раєм,

Хай щастя в очах сяє!

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Шановна (ім'я першої вчительки), щиро вітаємо вас з Днем знань. Дякуємо, що навчаєте дітей та завжди поруч з ними: і у радісні, і у сумні хвилини. Нехай здоров'я вас ніколи не підводить, труднощі чимшвидше підуть з життя, а учні тішать щодня. Успіхів, натхнення, терпіння, щастя та мирного неба над головою!

Привітання з 1 вересня / Фото LifeStyle 24

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З Днем знань вітаю вас сердечно!

Хай будуть всі слова доречні,

Хай однодумці поряд будуть,

Оточують хай мудрі люди.

Нехай знання допомагають,

На хід подій нехай впливають!

Бажаю світла та добра,

Хай вчитись хоче дітвора!

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Перша вчителька – це як друга мама для дітей. Тож сьогодні усі найкращі побажання – для вас, дорога (ім'я першої вчительки). Бажаємо здійснення усіх мрій, успіхів у кар'єрі, вдячних учнів та хороших колег. Дякуємо вам за важливу працю, що не покладаєте рук ні на хвилину та навчаєте молоде покоління.

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Вже в руках яскраві квіти розквітають,

Класи світлі школярів уже стрічають,

Хай у вас віднині радісно й натхненно

Вчаться учні, бо без знань і страшно, й темно

Йти життєвими шляхами, хай же доля

Береже усіх, хто вчиться в школі.

Привітання з 1 вересня / Фото LifeStyle 24

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(Ім'я першої вчительки), вітаємо вас зі святом 1 вересня. Знаємо, що попереду ще один складний навчальний рік, тому бажаємо великого терпіння. Пам'ятайте, що ми завжди будемо поруч та не покинемо у складні моменти.