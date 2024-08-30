Как Киев чествовал павших воинов к 10-й годовщине боев за Иловайск: фоторепортаж

В День памяти погибших защитников, 29 августа, Украина чествовала всех, кто отдал свою жизнь за свободу. Также в этот день, 10 лет назад, наши воины начали выход из Иловайского котла по "гуманитарному коридору", по которому открыл огонь враг.

В частности, жители столицы и гости города пришли в центр Киева, чтобы проявить свое уважение павшим воинам. В этом материале 24 Канала смотрите фоторепортаж с места события.

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День памяти погибших защитников в Киеве

Во время боев за Иловайск в 2014 году погибло 368 украинских военных, 18 – пропали без вести. Указ о введении памятной даты был подписан президентом в 2019 году.

Фоторепортаж из центра Киева, где чествовали память павших бойцов / Валентина Полищук для 24 Канала

На фотографиях видно свечи, что принесли люди к стенду с погибшими украинскими героями. Также неподалеку был установлен ряд плакатов, рассказывающих историю обороны Иловайска.

В ночь с 28 на 29 августа Владимир Путин лично обратился к своим боевикам с призывом создать коридор для выхода украинских из окруженного Иловайска. Сначала украинские колонны беспрепятственно двигались, однако впоследствии противник открыл по ним огонь.

Многочисленные свидетельства через некоторое время подтвердили, что бои под Иловайском – это первое столкновение сил Вооруженных Сил Украины с регулярными частями армии России . Москва пыталась отрицать этот факт.

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Офис генпрокурора заявлял, что на соответствующем участке возле Иловайска в тот момент группировка России состояла из девяти батальонно-тактических групп. Соотношение личного состава противника к украинскому было 1 к 18, также враг существенно преобладал в технике.