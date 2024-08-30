В частности, жители столицы и гости города пришли в центр Киева, чтобы проявить свое уважение павшим воинам. В этом материале 24 Канала смотрите фоторепортаж с места события.
Смотрите также 29 августа в календаре – День памяти защитников Украины: история важной даты
День памяти погибших защитников в Киеве
Во время боев за Иловайск в 2014 году погибло 368 украинских военных, 18 – пропали без вести. Указ о введении памятной даты был подписан президентом в 2019 году.
Фоторепортаж из центра Киева, где чествовали память павших бойцов / Валентина Полищук для 24 Канала
На фотографиях видно свечи, что принесли люди к стенду с погибшими украинскими героями. Также неподалеку был установлен ряд плакатов, рассказывающих историю обороны Иловайска.
В ночь с 28 на 29 августа Владимир Путин лично обратился к своим боевикам с призывом создать коридор для выхода украинских из окруженного Иловайска. Сначала украинские колонны беспрепятственно двигались, однако впоследствии противник открыл по ним огонь.
Смотрите также В честь Кривцова, Радионова и других героев: в Киеве переименовали семь улиц и переулков
Офис генпрокурора заявлял, что на соответствующем участке возле Иловайска в тот момент группировка России состояла из девяти батальонно-тактических групп. Соотношение личного состава противника к украинскому было 1 к 18, также враг существенно преобладал в технике.