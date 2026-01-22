"Україна єдина навіть у найтемніші часи": на ТОТ провели акцію до Дня соборності

Україна 22 січня відзначає День соборності України. На тимчасово окупованих територіях місцеві мешканці реалізували символічну акцію.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на рух "Жовта стрічка".

Як українці на ТОТ об'єдналися у День соборності?

Українці у різних містах ТОТ у безпечний та креативний спосіб сфотографували окремі літери, аби разом скласти фразу "З Днем Соборності". Усе пройшло без масових зібрань та ризиків для учасників.

Акція до Дня соборності України / Фото "Жовтої стрічки"

Акцію вдалося реалізувати у Бердянську, Донецьку, Сімферополі, Ялті, Луганську, Бахчисараї, Перевальську, Горлівці.

Її провели на знак єдності та незламного зв'язку з Україною.

Акція до Дня собороності на ТОТ / Фото "Жовтої стрічки"

Сьогодні акція вчергове об'єднала багато сміливих і сильних людей, які є голосом мільйонів українців на ТОТ. Україна єдина навіть у найтемніші часи. Зі святом, рідна Україно!

– зазначили у "Жовтій стрічці".

Довідково. "Жовта стрічка" — рух громадянського спротиву на тимчасово окупованих територіях України. Регулярно українці на ТОТ, попри тортури, загрози й пропаганду, чинять спротив непроханим росіянам.

